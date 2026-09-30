Ilijans Filipovs.
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Šodien 13:04
Bulgārijā nošauts uzņēmējs un futbola kluba īpašnieks
Trešdien, 30. septembrī, Bulgārijas pilsētā Plovdivā tika nošauts vietējā mērogā pazīstams uzņēmējs un augstākās līgas futbola kluba prezidents, vēsta "The Independent".
Tiek ziņots, ka runa ir par Ilijanu Filipovu, kuram piederēja viena no lielākajām transporta un loģistikas kompānijām Bulgārijā. Viņš bija arī futbola kluba "Botev" vairākuma akcionārs.
Slepkavība notikusi ap plkst. 1 naktī pēc vietējā laika uzņēmēja mājā. Tiesībsargi slēdza galvenos iebraukšanas un izbraukšanas ceļus Plovdivā, kas atrodas aptuveni 145 kilometrus uz dienvidaustrumiem no galvaspilsētas Sofijas.
"Mēs aktīvi pārbaudām visas iespējamās versijas," paziņoja vietējā prokuratūra.
Jānorāda, ka futbola klubs "Botev" ir vecākais profesionālais futbola klubs Bulgārijā, kas dibināts 1912. gadā.
Komanda spēlē valsts augstākajā līgā. Neraugoties uz bagāto vēsturi, pašlaik klubs ir viens no vidusmēra komandām vietējā čempionātā.