Bulgārijā nošauts uzņēmējs un futbola kluba īpašnieks
Foto: Soctīkli
Ilijans Filipovs.
Pasaulē

Bulgārijā nošauts uzņēmējs un futbola kluba īpašnieks

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Trešdien, 30. septembrī, Bulgārijas pilsētā Plovdivā tika nošauts vietējā mērogā pazīstams uzņēmējs un augstākās līgas futbola kluba prezidents, vēsta "The Independent".

Bulgārijā nošauts uzņēmējs un futbola kluba īpašni...

Tiek ziņots, ka runa ir par Ilijanu Filipovu, kuram piederēja viena no lielākajām transporta un loģistikas kompānijām Bulgārijā. Viņš bija arī futbola kluba "Botev" vairākuma akcionārs.

Slepkavība notikusi ap plkst. 1 naktī pēc vietējā laika uzņēmēja mājā. Tiesībsargi slēdza galvenos iebraukšanas un izbraukšanas ceļus Plovdivā, kas atrodas aptuveni 145 kilometrus uz dienvidaustrumiem no galvaspilsētas Sofijas.

"Mēs aktīvi pārbaudām visas iespējamās versijas," paziņoja vietējā prokuratūra.
Jānorāda, ka futbola klubs "Botev" ir vecākais profesionālais futbola klubs Bulgārijā, kas dibināts 1912. gadā.

Komanda spēlē valsts augstākajā līgā. Neraugoties uz bagāto vēsturi, pašlaik klubs ir viens no vidusmēra komandām vietējā čempionātā.

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