Lielbritānijas premjers pieļauj atgriešanos Eiropas Savienībā
Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems atzinis, ka, apsverot Londonas turpmākās attiecības ar Briseli, viņš varētu iet līdz galam un ierosināt atgriešanos Eiropas Savienībā (ES).
Viņš savā pirmajā runā Leiboristu partijas konferencē kā premjerministrs teica, ka breksits ir nodarījis "vairāk ļauna nekā laba", un apsolīja izklāstīt iespējamās izvēles apmēram tajā laikā, kad šī gada beigās notiks Lielbritānijas un ES samits. Bērnems raidorganizācijai BBC teica, ka nevēlas atstāt šo jautājumu neatrisinātu un vēlas skaidri norādīt, "kurā virzienā mēs vēlamies, lai Lielbritānija virzītos nākamajā desmitgadē".
Atbildot uz jautājumu, vai viņš vēlas, lai Lielbritānija atkal pievienotos Eiropas Savienībai, viņš raidījumā "Today" atbildēja, ka vēlas izvērtēt iespējas. "Viss varētu palikt tā, kā ir. Tas noteikti ir viens no variantiem, ja cilvēki uzskata, ka šī ir pareizā vieta, kur palikt," viņš teica. "Mēs varētu izvērtēt to, ko (bijušais finanšu ministrs) Džordžs Osborns teica par muitas savienību, mēs varētu izvērtēt to, ko liberāldemokrāti teica savā konferencē par vienoto tirgu, vai arī mēs varētu iet līdz galam," viņš piebilda.
Leiboristu 2024. gada vēlēšanu manifestā tika izslēgta pievienošanās muitas savienībai, atgriešanās vienotajā tirgū vai brīvas pārvietošanās atjaunošana ar ES. Taču Bērnems izteicies, ka ir gatavs nākotnē rekomendēt pārkāpt šīs "sarkanās līnijas". "Ir acīmredzami varianti, kas jāapsver, un mums jāizvērtē, kas ir iespējams un kādi būtu katra varianta plusi un mīnusi," viņš teica sarunā ar BBC.