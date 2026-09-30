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Moldovā eksplodējis Krievijas drons; Rumānija gaisā pacēla iznīcinātājus
Moldovā eksplodējis Krievijas drons, kas bija palaists virzienā uz Ukrainu, trešdien paziņoja Moldovas Iekšlietu ministrija.
Bezpilota lidaparāts nokrita un eksplodēja atklātā teritorijā netālu no kāda ciema Aneni Nojas rajonā, kas atrodas aptuveni 20 kilometrus no robežas ar Ukrainas Odesas apgabalu.
Tikmēr Rumānijas Aizsardzības ministrija paziņoja, ka pacēlusi gaisā divus iznīcinātājus "F-1" pēc tam, kad armija "konstatēja gaisa mērķi, kas pārvietojās uz austrumiem no Izmajilas, Ukrainas teritorijā, netālu no upes robežas ar Rumāniju".
"Rumānijas gaisa telpas pārkāpumi netika fiksēti," ziņoja ministrija.
Moldovā eksplodējis Krievijas drons.