Pilotu konflikta dēļ Dubaijas-Izraēlas reisā lidmašīna nosūta ārkārtas signālu un maina kursu
“Flydubai” reiss no Dubaijas uz Telavivu trešdien novirzīts uz Saūda Arābiju pēc tam, kad lidmašīna pārraidīja ārkārtas situācijas signālus. Kāda Izraēlas amatpersona aģentūrai “Reuters” apgalvojusi, ka trauksmes iemesls bijusi fiziska sadursme starp abiem pilotiem, nevis lidmašīnas nolaupīšanas mēģinājums.
“Flydubai” reiss FZ1073, lidojot no Dubaijas uz Izraēlu, virs Jordānijas gaisa telpas mainīja kursu Saūda Arābijas virzienā. Lidojumu izsekošanas vietnes “Flightradar24” dati liecina, ka lidmašīna sākotnēji pārraidīja vispārēju ārkārtas situācijas signālu, bet dažas minūtes vēlāk – signālu, kas var liecināt par prettiesisku iejaukšanos lidmašīnas darbībā. Vēlāk lidmašīna atkārtoti pārraidīja vispārējo ārkārtas signālu un nolaidās Tabūkas lidostā Saūda Arābijas ziemeļrietumos.
Izraēlas premjerministra birojs paziņoja, ka notikušais netiek uzskatīts par lidmašīnas nolaupīšanu.
Savukārt kāda Izraēlas amatpersona, kas ar “Reuters” runāja anonīmi, norādīja, ka piloti ārkārtas signālus pārraidījuši pēc tam, kad starp viņiem izcēlies fizisks konflikts. Pagaidām nav skaidrs, vai kāds no pilotiem attiecīgo trauksmes signālu aktivizējis apzināti. “Flydubai” sākotnēji komentāru par notikušo nesniedza.
Incidents izraisīja reakciju arī Izraēlā. Trīs Izraēlas drošības dienestu amatpersonas norādīja, ka premjerministrs Benjamins Netanjahu par notiekošo rīkojis konsultācijas. Izraēlas armijas vadītājs Ejals Zamirs savukārt veicis situācijas izvērtējumu kopā ar gaisa spēku komandieri un citām militārpersonām.
“Flydubai” ik dienu veic reisus starp Dubaiju un Telavivu. Saūda Arābijai un Izraēlai nav oficiālu diplomātisko attiecību.