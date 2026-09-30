“Lai nav ilūziju par sekām.” Krievija piedraud Lielbritānijai un NATO ar kodolieročiem Kaļiņingradas dēļ
Krievijas vēstniecība Londonā brīdinājusi, ka Lielbritānijas vai NATO militāras darbības pret Kaļiņingradas apgabalu varētu izraisīt Krievijas atbildi, izmantojot arī kodolieročus. Paziņojums izplatīts pēc tam, kad britu medijos aktualizēti hipotētiski scenāriji par iespējamu konfliktu ar Krieviju.
Krievijas vēstniecība paziņojumā norādīja, ka tiem, kuri runā par Kaļiņingradas blokādi vai triecienu šim Krievijas reģionam, nevajadzētu šaubīties par iespējamām sekām. Maskava apgalvo, ka uz Lielbritānijas vai NATO militāru darbību pret Krievijas teritoriju varētu atbildēt ar visiem tās rīcībā esošajiem līdzekļiem, tostarp kodolieročiem.
Vienlaikus vēstniecība atkārtoja Krievijas oficiālo nostāju, ka tā nevēloties konfrontāciju ar NATO un Eiropu un negrasoties tām uzbrukt.
Paziņojumā Krievijas vēstniecība atsaucās arī uz britu medijos pēdējā laikā apspriestajiem Kaļiņingradas drošības scenārijiem, kā arī televīzijas kanāla “Sky” jauno projektu “The Wargame”, kurā izspēlēts izdomāts scenārijs par Krievijas uzbrukumu Lielbritānijai un amatpersonu iespējamo rīcību šādas krīzes gadījumā. Projektā piedalās vairākas pazīstamas bijušās britu amatpersonas un politiķi – Maikls Govs iejūtas premjerministra lomā, Nikola Stērdžena – viņa vietnieces, bet Penija Mordonta – aizsardzības ministres lomā. “Sky” uzsver, ka seriāls modelē hipotētisku krīzi un lēmumus, kas Lielbritānijai būtu jāpieņem iespējama Krievijas uzbrukuma gadījumā.
Kaļiņingradas apgabals ir Krievijas eksklāvs Baltijas jūras krastā starp NATO dalībvalstīm Lietuvu un Poliju. Reģionam ir būtiska militāra nozīme, bet netālu esošais Suvalku koridors ir stratēģiski svarīgs sauszemes savienojums starp Baltijas valstīm un pārējo NATO teritoriju.
Tikmēr Lietuva un Polija strādā pie kopīga pārrobežu civiliedzīvotāju evakuācijas plāna nopietnas krīzes vai militāra apdraudējuma gadījumam. Tas nepieciešamības gadījumā paredzētu iespēju daļu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas iedzīvotāju evakuēt caur Polijas teritoriju.
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Šobrīd Lietuvā notiek arī plašas mobilizācijas gatavības mācības “Vyčio Skliautas 2026”, kurās tiek pārbaudīta institūciju sadarbība, resursu mobilizācija un arī iedzīvotāju evakuācijas procedūras. Lietuvas valdība uzsvērusi, ka tās ir mācības un iedzīvotājiem nav pamata veikt papildu piesardzības pasākumus.