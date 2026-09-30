Hegsets Pentagonā gatavo plašu tīrīšanu - ģenerāļu un admirāļu skaitu plāno samazināt par 20%
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets gatavojas paziņot par plāniem samazināt ģenerāļu un admirāļu skaitu Pentagonā par 20%, kas būtu divreiz vairāk nekā sākotnēji paredzētais samazinājums, otrdien ziņoja ASV mediji.
Paredzams, ka ministrs par ģenerāļu un admirāļu skaita samazināšanu paziņos trešdien runā par bruņoto spēku stāvokli.
Laikraksts "The Washington Post" ziņoja, ka šie samazinājumi varētu ietekmēt simtiem pašreizējo un topošo militāro vadītāju karjeras, ņemot vērā daudzos atlaišanas gadījumus un atteiktos paaugstinājumus, kas jau ir notikuši.
Kopš stāšanās amatā prezidenta Donalda Trampa otrā termiņa sākumā bijušais "Fox News" komentētājs Hegsets ir parādījis skarbu vadības stilu, radikāli pārveidojot bruņoto spēku augstākos amatus ar atlaišanām un pazemināšanām amatā, ziņoja "The Washington Post". Neskatoties uz to, ka ASV kopš 28. februāra atrodas karastāvoklī ar Irānu, Hegsets aprīlī atlaida ASV armijas štāba priekšnieku Rendiju Džordžu.
Tikai dažas dienas pirms kara sākuma tika atlaisti divi Apvienotā štāba locekļi - priekšsēdētājs ģenerālis Čārlzs Brauns jaunākais un karaflotes admirāle Liza Frančeti.
Vairākas augstākā līmeņa militārpersonas ir atstājušas dienestu, aizejot pensijā vai atkāpjoties no amata, tostarp armijas sekretārs Dens Driskols, kurš atkāpās no amata mēneša sākumā pēc atkārtotām nesaskaņām ar Hegsetu.
Telekanāls "ABC News" ziņoja, ka nav skaidrs, kā jaunie samazinājumi tiks īstenoti un vai tik krasa personāla samazināšana kara laikā netraucēs ikdienas militārās operācijas.