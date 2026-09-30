Vēsturisks pavērsiens Marokā - valdību pirmo reizi vadīs sieviete
Marokas karalis Mohammeds VI otrdien iecēlis līdzšinējo pilsētplānošanas ministri Fatimu Zahru Mansuri par valsts premjerministri, viņai kļūstot par pirmo sievieti šajā amatā.
50 gadus vecajai juristei, kura līdz šim ieņēma arī Marrākešas mēra amatu, uzticēts uzdevums izveidot jauno valdību, paziņoja karaļa pils.
Marokas parlamenta vēlēšanās 23. septembrī Mansuri vadītā centriskā partija "Autentiskums un modernitāte" (PAM) ieguva visvairāk balsu.
Mansuri, kas ir otrā sieviete arābu pasaulē, kura ieņem premjerministra amatu pēc Nadžlas Budenas Tunisijā, tuvākajās dienās centīsies izveidot koalīciju. PAM ir paudusi gatavību sadarboties ar visām partijām, taču dažas, tostarp mērenā islāmistu partija "Taisnīgums un attīstība" un "Demokrātisko kreiso federācija", paziņojušas, ka paliks opozīcijā.
Paredzams, ka Mansuri valdība veiks miljardiem dolāru lielas investīcijas saistībā ar 2030. gada FIFA Pasaules kausu, vienlaikus cenšoties izpildīt solījumus cīnīties pret inflāciju, paaugstināt algas un radīt jaunas darbavietas.
Marokas konstitūcija piešķir karalim pilnvaras iecelt premjerministru, taču viņam jāizvēlas kandidāts no tās partijas, kas parlamenta vēlēšanās ieguvusi visvairāk vietu. Šo izmaiņu ieviešanu 2011. gadā panāca protestu kustība "Arābu pavasaris". Pirms tam karalis varēja iecelt premjerministru bez jebkādiem ierobežojumiem.
Mansuri pievienojās PAM tās dibināšanas brīdī 2008. gadā, kad partiju nodibināja karaļa bērnības draugs un tuvs padomnieks Fuads Ali El Himma. Mansuri, kura absolvējusi Monpeljē Universitāti Francijā, 2024. gadā kļuva par vienu no partijas vadošajām līderēm. Viņa divreiz bijusi Marrākešas mēre un bijusi parlamenta deputāte.
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Mansuri tēvs Abderahmans El Mansuri bija augsta ranga vietējā amatpersona un Marokas vēstnieks Apvienotajos Arābu Emirātos. Viņš vadīja arī Marrākešas advokātu kolēģiju.
Mansuri tika apsūdzēta interešu konfliktā pēc tam, kad neidentificēta hakeru grupa apgalvoja, ka viņa esot izmantojusi savu amatu personīgā labuma gūšanai saistībā ar zemes darījumiem Marrākešā. Mansuri noliedza šīs apsūdzības un vērsās tiesā.
No 15,8 miljoniem reģistrēto vēlētāju pagājušās nedēļas vēlēšanās viens miljons nobalsoja par PAM, kam tā ir pirmā uzvara parlamenta vēlēšanās kopš dibināšanas. Šīs vēlēšanas bija pirmās kopš Seutas migrācijas krīzes pagājušā jūlijā un pagājušajā gadā notikušajiem jauniešu protestiem.