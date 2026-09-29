Mercs sola lielāku atbalstu Ukrainai pirms ziemas
Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs otrdien paziņojis, ka darīs visu iespējamo, lai palīdzētu Ukrainai izturēt ziemu.
Mercs, tiekoties ar Kazahstānas prezidentu Kasimu Žomartu Tokajevu, teica, ka pirms Eiropadomes sanāksmes, kas paredzēta oktobra vidū, notiek sarunas par to, kā uzlabot palīdzību Ukrainai.
Kanclers norādīja, ka Eiropas Savienības (ES) diskusijās tiks apspriests arī konkrēts atbalsts Ukrainas budžetam un pretgaisa aizsardzības uzlabojumi. "Šis pašlaik ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras Ukraina," viņš piebilda.
Mercs norādīja, ka personīgi ar vairākiem citiem pasaules līderiem apspriež un strādā pie tā, lai palīdzētu nodrošināt piegādes Ukrainas pretgaisa aizsardzībai. Viņš aicināja Krieviju pārtraukt karu un iesaistīties nopietnās sarunās, kurās būtu jāpiedalās arī eiropiešiem.
Tokajevs skaidri pauda, ka atbalsta militāro operāciju iesaldēšanu Ukrainas teritorijā, lai dotu iespēju diplomātijai un sarunām. Taču viņš izvairījās no jebkādas tiešas kritikas, norādot, ka gan Krievija, gan Ukraina ir Kazahstānas draugi. Tokajevs arī atzinīgi izteicās par Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, slavējot viņa līdera spējas.