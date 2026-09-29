Netanjahu brīdina par iespējamu ienaidnieku uzbrukumu pirms vēlēšanām
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu otrdien brīdināja, ka Izraēlas ienaidnieki varētu mēģināt uzbrukt pirms oktobra beigās gaidāmajām parlamenta vēlēšanām.
Neilgi pirms tam aizsardzības ministrs Izraels Kacs draudēja uzbrukt palestīniešu teroristu grupējuma "Hamās" līderiem, kuri atrodas ārpus Gazas joslas.
Pēdējās nedēļās Netanjahu un Kacs ir atkārtoti brīdinājuši Irānu, Libānas militāro grupējumu "Hizbollah" un pat Rietumkrastā bāzēto Palestīnas pašpārvaldi, solot atriebību uzbrukuma gadījumā.
"Ir pazīmes, ka pirms vēlēšanām mūsu ienaidnieki mēģinās uzbrukt mums," paziņoja Netanjahu, brīdinot ienaidniekus neuzbrukt - ne tagad, ne kaut kad vēlāk. "Mūsu garā roka jūs sasniegs jebkur un jebkurā brīdī."
Pēc premjerministra brīdinājuma opozīcijas līderis Jairs Lapids paziņoja, ka sazinājies ar Netanjahu biroju, lūdzot informāciju par drošības situāciju. "Es vēlos noskaidrot, vai draudi ir reāli, un, ja tā, kā premjerministrs šoreiz gatavojas nodrošināt, ka vēlēšanas norisināsies bez traucējumiem," platformā "X" rakstīja Lapids.
Netanjahu birojs pēcāk paziņoja, ka premjerministrs "deva norādījumus savam militārajam sekretāram šodien informēt opozīcijas līderi par jaunākajām norisēm".
Tikmēr aizsardzības ministrs izplatīja video paziņojumu, kurā izteica draudus "Hamās" līderiem, kuri atrodas ārpus Gazas joslas, pēc tam, kad armija paziņoja, ka naktī nogalinājusi vienu "Hamās" komandieri Gazas joslas ziemeļos.
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"Nevienam no šiem nicināmajiem slepkavām, kuriem bija galvenā loma 7. oktobra slaktiņā, nevajadzētu mierīgi nomirt savās gultās," teica Kacs, atsaucoties uz 2023. gada uzbrukumu, kas izraisīja Izraēlas un "Hamās" karu Gazas joslā.
"Reiz viņi tika pasaudzēti neveiksmīga gadījuma dēļ, bet nākamā reize pienāks, un arī viņi tiks nosūtīti uz elles dziļumiem," viņš piebilda, acīmredzami domājot Izraēlas gaisa uzbrukumu "Hamās" augstāko vadītāju sanāksmei Katarā 2025. gada septembrī. Šajā uzbrukumā Dohā tika nogalināts viens Kataras drošības dienesta darbinieks un pieci "Hamās" locekļi, taču neviens no "Hamās" augstākajiem vadītājiem.
Parlamenta vēlēšanas Izraēlā paredzētas 27. oktobrī, un Netanjahu gaida sīva cīņa par palikšanu pie varas.