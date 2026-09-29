Pēc plašiem protestiem Spānija līdz 2030. gadam aizliedz izlikšanu no mājokļiem
Pēc plašiem protestiem par mājokļu jautājumiem Spānijas valdība otrdien apstiprināja izlikšanas aizliegumu līdz 2030. gadam un īrnieku līgumu automātisku pagarināšanu, paziņoja ministrs.
Protestus Madridē izprovocēja kādas 87 gadus vecas sievietes izlikšana no mājām, kurās viņa bija dzīvojusi 70 gadus. Pensionāre bija spiesta pamest savas mājas pēc tam, kad nekustamo īpašumu uzņēmums, kam pieder ēka, palielināja mēneša īres maksu par 275% līdz 2650 eiro.
Šis gadījums sadusmoja daudzus spāņus, kas jau sen ir neapmierināti ar augstajām mājokļu izmaksām, un protesti palielināja spiedienu uz kreiso koalīciju, lai tā reformētu mājokļu tirgu.
Protestētāji izveidojuši nometni ar vairāk nekā 100 teltīm Madrides laukumā "Puerta del Sol", un arī citur Spānijā notikušas demonstrācijas.
Veselības ministre Monika Garsija sociālajos tīklos paziņoja, ka valdības ierosinātais pasākumu kopums sniegtu labumu vairāk nekā pieciem miljoniem cilvēku, taču tas vēl jāapstiprina parlamentā, kur kreiso partiju koalīcijai trūkst vairākuma.
Pasākumu kopums ietver īstermiņa īres regulējumu un aizliegumu fondiem iegādāties mājokļus bez sīkākiem paskaidrojumiem.
"Mēs šodien esam sasnieguši to, kas pirms mēneša bija neiedomājams. Bez jums tas nebūtu bijis iespējams," vēršoties pie protestētājiem, sociālajos tīklos rakstīja Garsija.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Šodien ir lieliska diena īrniekiem un nelielu mājokļu īpašniekiem. Un slikta diena spekulantiem," platformā "X" norādīja Spānijas tieslietu ministrs Fēlikss Bolanjoss.
Sociālistu vadītā valdība vairākas dienas risināja sarunas ar savu galēji kreiso koalīcijas partneri "Sumar" un citām partijām, lai pieņemtu likumu, kas varētu tikt apstiprināts Spānijas sadrumstalotajā parlamentā.