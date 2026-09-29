Z kanāls ziņo par smagām apgādes problēmām: okupanti frontē paliekot bez ūdens un sakariem
Krievijas karaspēka vienības frontē Ukrainā saskaras ar nopietnām apgādes un sakaru problēmām, kas atsevišķos gadījumos novedot arī pie karavīru nonākšanas Ukrainas gūstā. Par to raksta Krievijas militārais "Z" kanāls "Govorit Rukovodstvo".
Publikācijas autors apgalvo, ka frontē trūkst sakaru līdzekļu, bezpilota lidaparātu, to rezerves daļu un pretdronu sistēmu. Atsevišķās pozīcijās karavīri diennaktīm paliekot bez dzeramā ūdens un pārtikas.
"Nav sakaru, loģistikas, dronu, kas uz pozīcijām varētu nogādāt kaut vai pārtiku un ūdeni. Puiši diennaktīm sēž bez ūdens, daudzi jau ir nogaršojuši paši savu urīnu, un es nepārspīlēju," teikts publikācijā.
Kanāla autors arī apgalvo, ka vienībām nepieciešamā aprīkojuma vietā tiek piegādāta munīcija un karavīriem tiekot ieteikts Ukrainas FPV dronus mēģināt notriekt ar šaujamieročiem.
Viņš kritizē arī ideju kaujas laukā iztikt bez pietiekama dronu un pretdronu līdzekļu skaita, tā vietā paļaujoties uz tankiem un uzbrukuma operācijām sagatavotiem karavīriem.
Kritika veltīta arī fondiem, kas vāc līdzekļus Krievijas armijas atbalstam. Publikācijas autors apgalvo, ka savā frontes sektorā šo organizāciju palīdzības rezultātus neesot redzējis. Viņaprāt, par apgādi atbildīgās personas baidās ziņot augstākajai vadībai par aprīkojuma trūkumu, bet tā sekas izjūt frontē esošie karavīri.
Tikmēr "Reuters" 28. septembrī vēstīja, ka Krievijas karaspēka virzība atsevišķos frontes posmos ir palēninājusies, bet Ukrainas pretuzbrukumi apgrūtina Krievijas mēģinājumus virzīties pie nozīmīgām Doneckas apgabala pilsētām.
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Krievijas spēki turpina uzbrukuma operācijas Kostjantiņivkas apkārtnē un cenšas pārņemt savā kontrolē visu Doneckas apgabalu, kura daļa joprojām atrodas Ukrainas kontrolē.
Jauns.lv jau vēstīja par Ukrainas spēku panākumiem pie Limanas, kur tiem izdevies pavirzīties līdz deviņiem kilometriem dziļumā. Ukrainas spēki turpina pakāpeniski virzīties uz priekšu, nodarot Krievijas karaspēkam ievērojamus zaudējumus.