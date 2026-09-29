Drošības policijas ģenerāldirektors: “Milrem Robotics” dedzināšana bija šogad pirmais sekmīgais Krievijas specdienestu organizētais uzbrukums Igaunijā
Aizsardzības rūpniecības uzņēmuma "Milrem Robotics" ēkas aizdedzināšana Tallinā augustā bija šogad pirmais sekmīgais uzbrukums, kas sarīkots pēc Krievijas specdienestu norādījuma Igaunijas teritorijā, otrdien paziņoja Igaunijas Drošības policijas ģenerāldirektors Margo Pallosons.
Viņš piebilda, ka lielāko daļu šādu uzbrukumu Drošības policijai izdodas novērst.
Drošības policija otrdien paziņoja, ka secinājusi, ka naktī uz 15. augustu notikusī uzņēmuma "Milrem Robotics" ēkas aizdedzināšana Tallinā bija sabotāžas akts, ko pasūtīja Krievijas specdienesti.
"Var teikt, ka, protams, šis nav vienīgais mēģinājums no Krievijas puses. Viņi nepārtraukti plāno, meklē iespējas, cenšas atrast cilvēkus, kas veiktu uzbrukumus. (..) Drošības policija strādā un to dara ļoti efektīvi. Lielāko daļu uzbrukumu mums tomēr izdevās novērst," teica Drošības policijas vadītājs, nevēloties sīkāk stāstīt par novērstajiem uzbrukumiem.
Pallosons apliecināja, ka, pateicoties informācijas vākšanai, Drošības policija redz, ka Krievija pastāvīgi mēģina atrast cilvēkus, kas varētu veikt uzbrukumus.
"Mūsu uzdevums ir apturēt šos mēģinājumus ļoti agrīnā stadijā," piebilda Pallosons.
Pēc viņa teiktā, Krievijas specdienesti mēģina savervēt visdažādākos cilvēkus. "Bija cilvēki no Igaunijas krievvalodīgās kopienas, bija cilvēki no kriminālajām aprindām, turklāt vervēšana notika tieši organizētās noziedzības tīklos. Arī pie mums Igaunijā bija vairāki gadījumi, kad izpildītāji bija no ārzemēm," stāstīja Pallosons, atgādinot par Tallinas ukraiņu restorāna "Slava Ukraina" aizdedzināšanu pagājušajā gadā, kad izpildītāji tika savervēti Moldovā.
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Par "Milrem Robotics" ēkas aizdedzināšanu tiek turēti aizdomās Latvijas pilsoņi, bet iepriekšējo uzbrukumu dalībnieki, pēc Pallosona teiktā, bija cilvēki, kas dzīvo Krievijā un kuriem ir iespēja izbraukt uz ārzemēm.
Savervēto cilvēku galvenais motīvs visbiežāk ir nauda. "Cilvēki, kas pieņēmuši pasūtījumu, tajā saskata iespēju viegli nopelnīt. Bet patiesībā viņi neapzinās, ko dara, un bieži rīkojas akli. Viņiem nepasaka, ka viņi veic uzbrukumu Krievijas specdienesta uzdevumā. Nauda ir galvenais motivators," teica Pallosons.
Jau ziņots, ka naktī uz 15. augustu Tallinas Lasnamē rajonā aizdegās ēka, ko izmanto aizsardzības rūpniecības uzņēmums "Milrem Robotics". Septembra vidū Latvija nodeva Igaunijai trīs Latvijas pilsoņus, kas tiek turēti aizdomās par dedzināšanu. Igaunijas tiesa viņiem noteikusi drošības līdzekli apcietinājumu.
"Milrem Robotics" ražotie bezpilota sauszemes kāpurķēžu transportlīdzekļi "THeMIS" tiek piegādāti Ukrainai.