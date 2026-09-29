VIDEO: milzīgs zemes nogruvums Nepālā dažu sekunžu laikā aizrauj daļu kalna
Nepālu septembra beigās skārusi jauna dabas katastrofa – spēcīgo lietavu izraisīts milzīgs zemes nogruvums dažu sekunžu laikā aizrāvis daļu kalna. Plūdos un zemes nogruvumos trīs dienu laikā dzīvību zaudējuši vismaz 24 cilvēki.
Pēdējās dienās Nepālu skāruši musonu izraisīti plūdi un zemes nogruvumi, jo valstī nolijis ļoti liels nokrišņu daudzums.
Saskaņā ar avota sniegto informāciju vismaz 24 cilvēki gājuši bojā, bet vēl 14 tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem.
Dabas stihija izpostījusi dzīvojamās mājas, ceļus un tiltus, bet aptuveni 1500 cilvēku bijuši spiesti pamest savas mājas.
Īpaši iespaidīgs zemes nogruvums fiksēts Kali Gandaki upes apkārtnē, kur milzīga zemes masa dažu sekunžu laikā aizrāva daļu kalna. Sociālajos tīklos publicēts arī iespaidīgs video.
Jaunā dabas katastrofa Nepālu skārusi aptuveni mēnesi pēc postošajiem plūdiem pie Bhote Kosi upes. 26. augustā Himalaju reģionu skāra postoša dabas katastrofa, kuru, pēc ekspertu vērtējuma, izraisīja ledāja sabrukums. Nepālā dzīvību zaudējuši vismaz 1450 cilvēki, bet tūkstošiem joprojām skaitās bezvēsts pazuduši. Katastrofa kļuvusi par vienu no smagākajām Nepālā pēdējo gadu desmitu laikā.
Šobrīd Nepālā noslēdzas aktīvie izdzīvojušo meklēšanas un glābšanas darbi. Vienlaikus joprojām nav nekādu ziņu par 33 bezvēsts pazudušajiem Latvijas valstspiederīgajiem.
Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) no goda konsula Nepālā saņēmusi informāciju, ka armija, iespējams, meklēšanu jau pārtraukusi un katastrofas skartajās vietās sākušies teritoriju sakārtošanas un atjaunošanas darbi. Ministrija gan vēl gaida oficiālu apstiprinājumu no Nepālas varasiestādēm.
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Vienlaikus tas nenozīmē, ka pārtraukta 33 bezvēsts pazudušo Latvijas valstspiederīgo meklēšana. ĀM turpina darbu, lai noskaidrotu viņu likteni, un pazudušo tuvinieku DNS profili nosūtīti gan Nepālas, gan Ķīnas iestādēm. Nepālā turpinās arī atrasto cilvēku mirstīgo atlieku identificēšana. Šis process ir sarežģīts, līdz šim izdevies identificēt tikai nelielu daļu plūdos bojāgājušo.