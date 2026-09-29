Ukrainas armija saņēmusi simtiem Latvijā ražotu "Penguin" dronu, kas ir aizsargāti pret Krievijas pārtvērējdroniem
ASV kosmosa un aizsardzības tehnoloģiju uzņēmums "Redwire" Ukrainai piegādājis vairāk nekā 300 "Penguin" izlūkošanas dronu. Pašlaik Ukrainā izmantotā drona versija spēj lidot ievērojami augstāk nekā pirmie modeļi, kas tika piegādāti 2022. gadā, tādējādi apgrūtinot Krievijas FPV pārtvērējdronu iespējas to sasniegt.
"Penguin" ir neliels fiksēta spārna bezpilota lidaparāts, kas paredzēts izlūkošanai un novērošanai, pārraidot kaujas lauka attēlus Ukrainas karavīriem. Ukrainas bruņotie spēki modernizēto "Penguin Mk2X" izvēlējušies galvenokārt tā ilgā lidojuma laika, darbības rādiusa un sasniedzamā augstuma dēļ.
"Penguin Mk2X" ir bezpilota aviācijas sistēma, kas paredzēta darbībai sarežģītos apstākļos. Atkarībā no aprīkojuma drons gaisā var atrasties līdz 25 stundām, bet tā maksimālais darbības rādiuss sasniedz 180 kilometrus.
Drona spārnu platums ir 3,3 metri, pacelšanās masa – 33 kilogrami. Tā kruīza ātrums pārsniedz 74 km/h, bet maksimālais ātrums – 110 km/h.
"Redwire" norāda, ka "Mk2X" spēj lidot ievērojami augstāk par versijām, kas Ukrainā tika izmantotas pilna mēroga kara sākumā. Tas palīdz pasargāt dronu no Krievijas FPV droniem, ko okupanti izmanto gaisa mērķu pārtveršanai. Precīzu jauno maksimālo lidojuma augstumu uzņēmums neatklāj.
Dronā uzstādīta arī Latvijā ražotā "Redwire Octopus 180" stabilizētā kameru sistēma, kas ļauj operatoriem novērot mērķus no lielāka attāluma un ar augstāku precizitāti.
"Tehnoloģija, kas šeit bija aktuāla pirms diviem mēnešiem, tagad jau ir novecojusi. Uz katru mūsu risinājumu pretinieks atrod pretlīdzekli, un mums ātri jāizstrādā labāks risinājums. Lai Ukrainā veiksmīgi izpildītu uzdevumus, inovācijas nedrīkst apstāties," norādīja "Redwire" biznesa attīstības vadītājs Ukrainā.
Uzņēmums bieži pārdod dronus tieši Ukrainas valdībai, nevis piegādā tos ES vai NATO militārās palīdzības ietvaros.
"Penguin" tiek projektēts, ražots un izmēģināts Rīgā, kur "Redwire" darbojas arī lidojumu operāciju komanda, kas apmāca Ukrainas dronu operatorus. Uzņēmumam ir birojs un darbinieki arī Ukrainā, kur tiek nodrošināta dronu apkope un remonts, operatoru apmācība un inženiertehniskais atbalsts. "Redwire" sevi raksturo kā lielāko aizsardzības uzņēmumu Baltijas valstīs.
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""Penguin", kas šodien tiek izmantots Ukrainā, vairs nav tas pats lidaparāts, kuru iegādājās pirms četriem gadiem," sacīja "Redwire Defense Tech" biznesa attīstības un stratēģijas vecākais viceprezidents Tuna Džemils.
Viņš uzsvēra, ka Ukrainas pieredze parādījusi – bezpilota sistēmu izdzīvošana mūsdienu kaujas laukā lielā mērā ir atkarīga no spējas ātri pielāgoties.
"Redwire", kas iepriekš galvenokārt bija pazīstams ar kosmosa tehnoloģijām, dronu biznesā ienāca 2025. gadā, iegādājoties "Penguin" ražotāju "Edge Autonomy".
Uzņēmums pašlaik attīsta arī nākamās paaudzes modeli "Penguin Mk3". Kāda vārdā nenosaukta NATO valsts jau pasūtījusi šos dronus vairāku gadu līguma ietvaros, kura vērtība mērāma vairākos desmitos miljonu.
"Penguin Mk3" spēj autonomi vertikāli pacelties un nolaisties, tam ir vairākas kravas nodalījumu vietas, lielāka kravnesība un tas pielāgots darbam ziemas apstākļos. Sistēmu var apkalpot divu cilvēku komanda. Vienlaikus "Redwire" uzsver, ka pats "Mk3" vēl nav pārbaudīts kaujas apstākļos, lai gan tā izstrādē izmantota "Penguin" saimes Ukrainā gūtā pieredze.