Zelenskis atklāj detaļas par jaunu mobilizāciju Krievijā: "Jau sākuši"
Krievijā faktiski jau sākusies papildu mobilizācija, lai gan pagaidām tā notiek slēptā veidā, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Pēc viņa teiktā, Maskava izmanto dažādas metodes, lai palielinātu savu bruņoto spēku skaitu.
28. septembra vakara uzrunā Zelenskis norādīja, ka saņēmis Ukrainas militārā izlūkdienesta ziņojumu par Kremļa turpmākajiem kara plāniem. Viņaprāt, tajos nekas neliecina par Krievijas gatavību izbeigt karadarbību.
In effect, the Russians have already begun additional mobilization – they are increasing the number of people they recruit through various means. They also plan to increase the recruitment of foreigners, and it is important that the governments of the countries from which Russia… pic.twitter.com/L0WnqR9O7R— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2026
"Faktiski krievi jau ir sākuši papildu mobilizāciju. Viņi palielina savervēto cilvēku skaitu. Viņus vervē ar dažādām metodēm," sacīja Zelenskis.
Ukrainas prezidents arī apgalvoja, ka Krievija plāno pastiprināt karavīru vervēšanu ārvalstīs.
"Ir svarīgi, lai to valstu valdības, no kurām Krievija vervē cilvēkus savā armijā, pretotos šai rīcībai. Mēs informēsim katru valdību," norādīja prezidents.
Zelenskis norādīja, ka Krievija sagaida jaunu militāro kontingentu no Ziemeļkorejas.
"Pašlaik Krievijas teritorijā atrodas vairāk nekā 8000 Ziemeļkorejas karavīru. Papildus plānots izvietot vēl 10 000 cilvēku lielu kontingentu. Viņi tiek atlasīti apmācībām un turpmākai nosūtīšanai uz Krieviju," sacīja Zelenskis.
Pēc viņa teiktā, apmaiņā pret Ziemeļkorejas militāro atbalstu Krievija nodod Phenjanai tehnoloģijas. Zelenskis apgalvoja, ka par papildu 10 000 karavīru nosūtīšanu Krievija palīdzēs Ziemeļkorejā izveidot "Shahed" tipa kamikadzes dronu ražošanu.
"Ļaunums izplatās," situāciju komentēja Ukrainas prezidents.
Pēc Dienvidkorejas izlūkošanas dienesta novērtējumiem Ziemeļkoreja jau ir nosūtījusi apmēram 15 000 karavīru, lai atbalstītu Krieviju karā. Apmaiņā pret to Phenjana no Maskavas saņem naudu, militārās tehnoloģijas un drošības garantijas. Augustā Zelenskis teica, ka Ziemeļkoreja plāno izvietot Krievijas teritorijā no 30 līdz 50 000 karavīru.