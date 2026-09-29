Ziemeļkoreja piedraud ASV ar "briesmīgu katastrofu", ja tiks atvērta "Pandoras lāde"
Ziemeļkorejas Ārlietu ministrija apsūdzējusi ASV par atteikšanos no kodolatbruņošanās saistībām un kodolieroču izplatīšanas veicināšanu, vienlaikus brīdinot par "briesmīgu katastrofu".
ASV kodolspēku palielināšana draudot ar "briesmīgu katastrofu", savukārt Vašingtonas turpmāka "nesodīta" rīcība varot atvērt "Pandoras lādi", teikts Ziemeļkorejas Ārlietu ministrijas memorandā.
Phenjana apgalvo, ka ASV kodolarsenāla palielināšana un Vašingtonas īstenotā sadarbība kodolenerģijas un kodoltehnoloģiju jomā var novest pie bīstamām sekām.
Īpašu Ziemeļkorejas neapmierinātību izraisījusi ASV sadarbība ar Dienvidkoreju, kā arī kodolkomponentes iekļaušana Japānai nodrošinātajā tā dēvētajā paplašinātajā atturēšanā.
2024. gada decembrī Tokija un Vašingtona apstiprināja jaunas paplašinātās atturēšanas vadlīnijas, kuru mērķis ir stiprināt sadarbību drošības jomā, reaģējot uz pieaugošajiem stratēģiskajiem un kodoldraudiem Āzijas un Klusā okeāna reģionā un mazinot konflikta risku.
Ziemeļkoreja asi kritizējusi arī ASV un Dienvidkorejas sadarbību. Īpašu Phenjanas neapmierinātību izraisījusi ASV palīdzība Dienvidkorejai ar kodolenerģiju darbināmas zemūdenes izstrādē.
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Phenjana turpina uzsvērt, ka negrasās atteikties no savas kodolprogrammas. Septembra vidū Ziemeļkoreja noraidīja Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras rezolūciju, kurā valsts aicināta pārtraukt kodolaktivitātes.