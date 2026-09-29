Nepālā noslēdzas plūdos izdzīvojušo meklēšana; joprojām nav ziņu par 33 Latvijas valstspiederīgajiem
Mēnesi pēc postošajiem plūdiem Nepālā noslēdzas aktīvie izdzīvojušo meklēšanas un glābšanas darbi. Vienlaikus joprojām nav nekādu ziņu par 33 bezvēsts pazudušajiem Latvijas valstspiederīgajiem.
Latvijas Ārlietu ministrija (ĀM) no goda konsula Nepālā saņēmusi informāciju, ka armija, iespējams, meklēšanu jau pārtraukusi un katastrofas skartajās vietās sākušies teritoriju sakārtošanas un atjaunošanas darbi. Ministrija gan vēl gaida oficiālu apstiprinājumu no Nepālas varasiestādēm.
Vienlaikus tas nenozīmē, ka pārtraukta 33 bezvēsts pazudušo Latvijas valstspiederīgo meklēšana. ĀM turpina darbu, lai noskaidrotu viņu likteni, un pazudušo tuvinieku DNS profili nosūtīti gan Nepālas, gan Ķīnas iestādēm. Nepālā turpinās arī atrasto cilvēku mirstīgo atlieku identificēšana. Šis process ir sarežģīts, līdz šim izdevies identificēt tikai nelielu daļu plūdos bojāgājušo.
Būtiska nianse ir arī Latvijas ceļotāju atrašanās vieta katastrofas brīdī. Pēc ĀM rīcībā esošās informācijas, visi 33 atradās pie iznīcinātā robežpunkta Ķīnas pusē. Ķīna līdz šim nav paziņojusi, ka pārtrauktu meklēšanas operāciju, tādēļ Latvijas puse joprojām gaida informāciju arī no turienes. Ķīnas iestādēm nosūtīti arī pazudušo DNS profili.
Tikmēr aizvadītajās dienās Nepālu piemeklējušas jaunas dabas kataklizmas. Spēcīgais lietus radījis plūdus un zemes nogruvumus. Kopš pagājušās nedēļas valstī gājuši bojā vismaz 14 cilvēki, bet vēl 11 tiek uzskatīti par pazudušiem. Plūdu brīdinājumi izsludināti 49 no 77 Nepālas rajoniem, bet vietām bojāti ceļi, elektroapgādes un sakaru infrastruktūra.
Jāatgādina, ka 26. augustā Himalaju reģionu skāra postoša dabas katastrofa, kuru, pēc ekspertu vērtējuma, izraisīja ledāja sabrukums. Nepālā dzīvību zaudējuši vismaz 1450 cilvēki, bet tūkstošiem joprojām skaitās bezvēsts pazuduši. Katastrofa kļuvusi par vienu no smagākajām Nepālā pēdējo gadu desmitu laikā.