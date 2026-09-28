Putins paraksta dekrētu par armijas palielināšanu par 15 500 karavīriem.
Pasaulē
Šodien 22:44
Putins ceturto reizi šogad palielina Krievijas armiju
Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmdien parakstījis dekrētu, ar ko palielina armijas skaitlisko sastāvu par 15 500 karavīriem, kas ir ceturtais šāda veida rīkojums šogad.
"Krievijas bruņoto spēku personāla skaits tiek noteikts 2 441 630 vienības, tostarp 1 550 500 militārpersonas," teikts dekrētā.
Putins arī martā, jūnijā un jūlijā parakstīja dekrētus par armijas skaitliskā sastāva palielināšanu. Kopējais pieaugums kopš marta sasniedz 47 860 karavīrus.