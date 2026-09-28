NATO komandieris: Krievijas sabotāžas Eiropā kļūst arvien nekaunīgākas, taču mērķi nesasniedz
NATO spēku komandieris Eiropā ASV ģenerālis Aleksuss Grinkevičs pirmdien pauda viedokli, ka Krievijas sabotāžas kampaņa Eiropā nespēj atturēt valstis no Ukrainas atbalstīšanas.
Grinkevičs atzina, ka Krievijas sabotāžas kampaņa kļūst arvien bezkaunīgāka. Viņš minēja vairākus nesenos incidentus, tostarp ar sprāgstvielām aprīkota drona atklāšanu Vācijas Leipcigas lidostā un gadījumu, kad Krievijas karakuģis izšāva signālraķetes pret Dānijas helikopteru.
"Tie ir skaidri piemēri mēģinājumiem iedvest bailes un sašķelt mūsu vienoto atbalstu Ukrainai. Tas nedod rezultātus," ES likumdevēju komitejai teica Grinkevičs, atgādinot, ka Dānija pēc incidenta ar signālraķetēm paātrināja jaunas palīdzības sniegšanu Ukrainai.
Grinkevičs pauda pārliecību, ka NATO valstis, strādājot kopā, spēj tikt galā ar šiem draudiem. "Mūsu informācijas apmaiņa un koordinācijas mehānismi ar katru dienu kļūst spēcīgāki, un, lai gan mēs nevaram runāt par visu, ko darām, varu teikt, ka mēs atklājam, identificējam avotus un reaģējam, tiklīdz rodas šie hibrīdie draudi," viņš uzsvēra.
Grinkevičs aicināja varasiestādes publiski paziņot par vainīgo identificēšanu, tiklīdz tās ir apstiprinājušas, kas stāv aiz konkrētajiem incidentiem, un koordinēt atbildes reakciju ar sabiedrotajiem.