“Kā šausmu filmas plakāts.” Trampa sejas izteiksme tikšanās laikā ar Sji izraisa vētru internetā
Kāds ASV prezidenta Donalda Trampa, pirmās lēdijas Melānijas Trampas un Ķīnas prezidenta Sji Dzjiņpina valsts vizītes laikā uzņemts fotoattēls izraisījis plašas diskusijas sociālajos tīklos. Interneta lietotāji steigušies minēt, kas tobrīd varētu būt noticis, bet ķermeņa valodas eksperts Trampa sejas izteiksmē saskatījis pazīmes, kuras viņš interpretē kā “kontrolētas dusmas”.
Fotogrāfijā Tramps redzams ar saspringtu sejas izteiksmi līdzās Melānijai un Sji. Kadrs ātri izplatījās sociālajos tīklos – daļa lietotāju to nodēvēja par “biedējošu”, bet citi jokoja, ka tas atgādinot šausmu filmas plakātu. Fotoattēls tika publicēts arī institūta “America First Policy Institute” sociālajos tīklos, kur tas raksturots kā iespaidīgs kadrs.
Incredible photo pic.twitter.com/5YUtHmhHWm— America First Policy Institute (@A1Policy) September 24, 2026
Neverbālās komunikācijas eksperts un uzņēmuma “BodyLytics” dibinātājs Šons Džonss uzmanību pievērsis Trampa cieši sakļautajām lūpām, nelielam saspringumam žoklī un ķermeņa pozai. Pēc Džonsa interpretācijas, šo pazīmju kombinācija varētu liecināt par savaldītām jeb “kontrolētām dusmām”. Savukārt Melānijas sejas izteiksmi viņš raksturojis kā satrauktu. Eksperts pieļāvis, ka konkrētajā mirklī klātesošie, iespējams, nav gaidījuši, ka tiks fotografēti.
Arī sociālajos tīklos attēls izraisījis ļoti atšķirīgas reakcijas – no sajūsmas līdz izbrīnam un ironijai. Kāds lietotājs rakstīja, ka šī esot “labākā Trampa fotogrāfija”, cits norādīja, ka “tā pasaka ļoti daudz”. Citi bija daudz skarbāki – viens komentētājs paziņoja, ka Tramps izskatoties “apsēsts”, bet vēl kāds vērtēja, ka viņš attēlā izskatās “absolūti briesmīgi”. Tikmēr daļa lietotāju uzmanību pievērsa nevis Trampam, bet pašai situācijai un Sji reakcijai, norādot, ka viņiem simpatizējis brīdis, kurā Ķīnas līderis redzams smejamies.
Fotogrāfija uzņemta laikā, kad Sji no 23. līdz 25. septembrim bija valsts vizītē ASV. Tā bija viņa pirmā vizīte Vašingtonā vairāk nekā desmit gadu laikā. 24. septembrī Baltajā namā notika abu prezidentu sarunas un vēlāk valsts vakariņas, kurās piedalījās arī abu valstu pirmās lēdijas.
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Sarunu dienaskārtība bija plaša un politiski sarežģīta. Tramps un Sji apsprieda abu valstu tirdzniecības attiecības, mākslīgo intelektu, Taivānas jautājumu un starptautisko drošību, tostarp karu ar Irānu. Pēc tikšanās vēstīja, ka, neraugoties uz grezno uzņemšanu un abu līderu publiski draudzīgajiem izteikumiem, būtisks izrāviens galvenajos strīdīgajos jautājumos netika paziņots.
Tramps publiski uzsvēra savas labās personiskās attiecības ar Ķīnas līderi un sacīja, ka ASV un Ķīna panākušas progresu tirdzniecības jautājumos. Sji savukārt norādīja, ka abu valstu intereses ir cieši saistītas un konkurencei starp tām vajadzētu būt “veselīgai”. Viņš arī aicināja uzturēt regulāru dialogu starp abu valstu bruņotajiem spēkiem, lai mazinātu krīžu risku. Kathmandu Post