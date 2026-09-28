Krievijas drons Ukrainā eksplodē netālu no robežšķērsošanas punkta ar Poliju.
Pasaulē
Šodien 20:22
Krievijas drons eksplodē netālu no Polijas robežpunkta
Krievijas drons pirmdien Ukrainā eksplodējis netālu no Dorohuskas robežšķērsošanas punkta ar Poliju, paziņojis Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs.
"Polijas gaisa telpa netika pārkāpta," platformā "X" pavēstīja ministrs. "Mūsu pretgaisa aizsardzības sistēmas un lidaparāti bija gatavi rīkoties."
Viņš norādīja, ka pēc trauksmes atcelšanas militārās lidmašīnas atgriezās savās bāzēs, bet pretgaisa aizsardzības sistēmas pārgāja novērošanas režīmā.
Reaktīvais drons bija viens no vairākiem bezpilota lidaparātiem, ko Krievija izmantoja uzbrukumā Ukrainai, norādīja Polijas bruņoto spēku operatīvās vadības preses pārstāvis Jaceks Goriševskis. Viņš teica, ka armija brīdināja Valdības drošības centru, kas savukārt brīdināja vietējos iedzīvotājus, jo apdraudējums bija tuvu robežai Ukrainas Volīnijas apgabalā.