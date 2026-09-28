Ungārijas “OTP Bank” apsver aiziešanu no Krievijas; banka plāno ienākt arī Latvijā
Ungārijas banka "OTP Bank" apsver iespēju pilnībā pārtraukt darbību Krievijā, vēsta ziņu aģentūra "Bloomberg".
"OTP Bank" turpinājusi sniegt pakalpojumus Krievijā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un tagad tās darbība Krievijā var traucēt Igaunijas "Luminor Bank" iegādes darījuma saskaņošanu.
"OTP Group" vadītājs Pēters Čāņi paziņoja "Bloomberg", ka banka pārskata savu stratēģiju Krievijā, tostarp saistībā ar plāniem paplašināt darbību ārzemēs. Tajā pašā laikā "OTP Group" atzīst, ka "pašreiz pārdošana praktiski nav iespējama", jo Krievijas aktīvu īpašnieki varētu saņemt tikai 5% no to vērtības, turklāt potenciālajam pircējam būtu jābūt pieņemamam gan Kremlim, gan Eiropas iestādēm.
Jau ziņots, ka jūlijā "Luminor Bank" pavēstīja, ka to iegādāsies "OTP Bank". Paziņojumā bija teikts, ka par "Luminor Bank" iegādi "OTP Bank" ir parakstījusi līgumu ar ASV investīciju kompānijas "Blackstone" pārvaldīto privātā kapitāla fondu konsorciju un "DNB Bank".
Šis darījums ļaus "OTP Bank" ienākt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tirgos un palielināt kopējos aktīvus par vairāk nekā 10%. Darījuma pabeigšanai vēl nepieciešamas regulatoru atļaujas.
"Bloomberg" norāda, ka Baltijas valstu regulatori rūpīgi izvērtē "OTP Bank" klātbūtni Krievijā. Nākamajās nedēļās Eiropas Centrālajai bankai (ECB) un Igaunijas banku uzraugam ir jāpieņem lēmumi.
"Bloomberg" atklāja, ka starp "OTP Bank" klientiem Krievijā ir uzņēmumi, kas saistīti ar "Gazprom" un Krievijas valsts struktūrām. Tajā pašā laikā nav konstatēti nekādi pārkāpumi no bankas puses.
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"OTP Bank" salīdzinājumā ar "UniCredit" un "Raiffeisen" ieņem niecīgu daļu Krievijas tirgū. Banka Krievijā darbojas jau aptuveni 20 gadus, taču pēc Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā "OTP Bank" Krievijas filiāle kļuva daudz ienesīgāka, norāda "Bloomberg". Salīdzinājumā ar 2021. gadu "OTP Bank" Krievijas filiāles peļņa pieauga vairāk nekā piecas reizes un sasniedza 635 miljonus dolāru.
Ienākumu pieaugumu banka skaidro ar grūtībām starptautisko maksājumu veikšanā - "OTP Bank" ļauj saviem klientiem veikt maksājumus uz ārzemēm dažādās valūtās, tostarp eiro. Tajā pašā laikā "OTP Bank" apgalvo, ka visi maksājumi eiro starp Krieviju, Eiropas Savienības (ES) valstīm un Lielbritāniju tiek pārbaudīti attiecībā uz sankciju ievērošanu bankas galvenajā birojā Budapeštā. Darījumus dolāros banka neveic.