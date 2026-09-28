VIDEO: Īlona Maska milzu raķete “Starship” pirmo reizi palaista orbītā
Miljardiera Īlona Maska uzņēmums "SpaceX" pirmdien pirmo reizi palaidis orbītā savu milzīgo kosmosa raķeti "Starship".
Plānots, ka "Starship" desmit stundās aplidos Zemi sešas reizes, pierādot savu gatavību ASV Nacionālās aeronautikas un kosmosa pārvaldes (NASA) Mēness programmai "Artemis".
"Starship" gandrīz neizdevās sasniegt ilgi gaidīto mērķi, jo viens no tās dzinējiem pārāk agri izslēdzās. Taču, tā kā viss pārējais darbojās labi un bojātais dzinējs vairs nebija nepieciešams, lidojuma kontrolieri pēc vairākām saspringtām minūtēm nolēma turpināt lidojumu.
"Starship" - lielākā un jaudīgākā raķete, kāda jebkad uzbūvēta - nogādāja orbītā 26 jaunākos un modernākos "Starlink" satelītus, kas pievienosies 11 000 vecākiem modeļiem, kuri jau nodrošina interneta pakalpojumus.
SpaceX has launched the company's Super Heavy-Starship on its first flight to orbit, marking a major step toward perfecting the world's most powerful rocket for commercial flights and NASA moon missions. https://t.co/nOrumXt7q2 pic.twitter.com/iAsS8jmNdp— CBS News (@CBSNews) September 28, 2026
Šis bija "Starship" 14. starts no Teksasas dienvidiem trīs gadu laikā. Iepriekšējos izmēģinājuma lidojumos raķete neizlidoja tālāk par Indijas okeānu.
"SpaceX" vēlas pārliecināties, ka viss darbojas, pirms "Starship" atgriežas "Starbase". Ja kosmosa kuģis sadalītos virs sauszemes un atlūzas uzgāztos cilvēkiem, "mūsu popularitāte ļoti strauji samazinātos," šomēnes biznesa samitā teica Masks. "Tāpēc mēs šeit esam ārkārtīgi piesardzīgi," viņš piebilda.
"Starship" jau no paša sākuma tika projektēta kā pilnībā atkārtoti izmantojama raķete - tas ir galvenais faktors, lai samazinātu palaišanas izmaksas. "SpaceX" jūlijā izdevās izcelt pēdējo "Starship" raķeti no Indijas okeāna. Inženieri modificēja nule kā palaistā "Starship" karstuma vairogu, pamatojoties uz praktiskajām pārbaudēm, kas tika veiktas atgūtajam kosmosa kuģim.
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"SpaceX" aktīvi strādā, lai sertificētu "Starship" lidojumiem orbītā, kas ir būtisks solis ceļā uz lidojumiem uz Mēnesi un Marsu.