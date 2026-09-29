Okupanti varētu virzīties pa izžuvušās Kahovkas ūdenskrātuves gultni; militāristi brīdina par riskiem un nosauc iespējamo laiku
Militārie eksperti un Ukrainas komandieri brīdina, ka, iestājoties vēsākam laikam, Krievijas spēki varētu izmantot izžuvušās Kahovkas ūdenskrātuves gultni ierobežotām uzbrukuma operācijām.
Krievija, pasliktinoties laikapstākļiem, varētu pastiprināt nelielu kājnieku grupu iefiltrēšanos bijušās Kahovkas ūdenskrātuves teritorijā. Ukrainas 1. atsevišķā triecienpulka komandieris Dmitro Filatovs ar segvārdu "Perun" un Kara pētījumu institūta (ISW) analītiķi norāda, ka rudenī un ziemā bieza veģetācija, paaugstināts mitrums un migla ievērojami apgrūtina šīs teritorijas izlūkošanu un kontroli.
Pēc Filatova teiktā, sarežģītie laikapstākļi jau pagājušajā gadā palīdzēja Krievijas karavīriem iekļūt Primorskē. Pašlaik apdzīvoto vietu pilnībā kontrolē Ukrainas Aizsardzības spēki, tomēr Krievijas kājnieku mēģinājumi virzīties uz priekšu šajā rajonā turpinoties kopš gada sākuma.
Komandieris uzskata, ka, iestājoties vēlam rudenim, ar pašreizējiem spēkiem noturēt pozīcijas varētu kļūt sarežģītāk, tāpēc iespējamai situācijas pasliktināšanai nepieciešams gatavoties laikus.
Vienlaikus Filatovs negaida plaša mēroga Krievijas uzbrukumu Zaporižjai. Viņaprāt, drīzāk iespējami lokāli nelielu vienību iefiltrēšanās mēģinājumi. Šajā frontes sektorā darbojas Krievijas spēku grupējums "Dņepra", kura sastāvā ir arī desanta vienības.
Militārais apskatnieks Konstantīns Mašovecs savukārt uzskata, ka Krievijas spēki bijušās ūdenskrātuves gultni varētu izmantot galvenokārt ierobežotu pozīciju nostiprināšanai uz dienvidiem no Primorskes un kājnieku pārvietošanai.
Pēc viņa rīcībā esošās informācijas, ap 19. septembri Krievijas kājnieku grupai šādā veidā izdevies iekļūt Malokaterinivkā. Tikmēr Ukrainas Aizsardzības spēki kontrolē Plavņu ziemeļu daļu un autoceļa M-18 Melitopole–Zaporižja posmu uz dienvidiem no Primorskes.
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ISW atgādina, ka jau 2026. gada vasarā Krievijas militārie blogeri un Ukrainas komandieri ziņoja par Krievijas spēku iefiltrēšanās operācijām pāri izžuvušajai Kahovkas ūdenskrātuvei.
Pēc Kahovkas dambja iznīcināšanas 2023. gadā kādreizējo ūdenskrātuves gultni pārņēmušas niedres, krūmāji un vītoli. Biezā veģetācija apgrūtina teritorijas novērošanu ar droniem un ļauj nelielām karavīru grupām pārvietoties nemanāmāk.