Gandrīz 200 gadus vecas mājas bēniņos sieviete atrod dīvainu zīmējumu; drīz pēc tam atklājas baiss ģimenes noslēpums
Sommere Durana, pētot savas ģimenes 1834. gadā celtās mājas bēniņus, atkal un atkal bija pamanījusi vienu konkrētu vārdu. Taču tad viņa to ieraudzīja līdzās zīmējumam, kas pamudināja noskaidrot ko vairāk.
Vārds piederēja vienai no Duranas vecvecmāmiņas vai vecvectēva māsām. Tas bēniņos bija atrodams līdzās seniem datumiem, vārdiem un zīmējumiem, ko tur atstājušas iepriekšējās paaudzes un ko sieviete parādīja "TikTok" publicētā video.
Taču, ieraugot zīmējumu, kuru Durana raksturo kā "diezgan atklātu", un tam līdzās uzrakstīto radinieces vārdu, viņa vairs nespēja beigt domāt par to, kas īsti bijusi šī sieviete.
"Tas manī raisīja ziņkāri par to, kas viņa bija, tāpēc sāku pētīt tautas skaitīšanas datus, laulību un miršanas reģistrus, senas fotogrāfijas un laikrakstu arhīvus," žurnālam "People" stāsta 29 gadus vecā Durana.
Atklātais pārvērta vienkāršu interesi par uzrakstu uz sienas traģiskā stāstā par viņas ģimenes pagātni. Durana noskaidroja, ka viņas radiniece bija apprecējusies, bet tikai aptuveni divus mēnešus vēlāk – Helovīnā – tika nogalināta.
Pēc Duranas teiktā, miršanas apliecībā kā nāves iemesls norādīta slepkavība. Vēlāk viņai izdevās atrast arī tā laika laikrakstu publikācijas par šo noziegumu. Lai gan nav iespējams noskaidrot, kurš radījis bēniņos atrasto zīmējumu un ko tieši ar to vēlējies attēlot, uzzinātais par radinieces likteni pilnībā mainīja Duranas skatījumu uz zīmējumu.
"Es nevaru droši zināt, ko bija iecerēts attēlot bēniņos atrastajā zīmējumā, taču, uzzinot, kas ar viņu notika, šis visai atklātais zīmējums ieguva pavisam citu kontekstu," viņa saka.
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Durana nekad nebija gaidījusi, ka nonāks tik dziļos ģimenes vēstures meklējumos, kad kopā ar savu 27 gadus veco vīru Antonio Duranu sāka atjaunot gandrīz 200 gadu veco māju. To 1834. gadā uzcēla viens no Sommeres senčiem, un kopš tā laika ēka palikusi ģimenes īpašumā. Restaurācijas laikā pāris turpina atrast liecības par cilvēkiem, kuri šajā mājā dzīvojuši ilgi pirms viņiem.
Bēniņi vien ir pilni ar vārdiem, datumiem un zīmējumiem. Starp tiem ir cilvēku skices, rūpnīcas un senas skolas attēlojums, kuru ģimenei vēlāk izdevās identificēt. Atklājās vēl kāda negaidīta saikne starp pagātni un tagadni – šajā kādreizējās skolas ēkā tagad dzīvo viens no Duranas radiniekiem.
Un sienas ir tikai sākums. Ģimenei pamazām izpētot iepriekš neapskatītas mājas vietas, atrasti seni laikraksti un dokumenti, ģimenes fotogrāfijas, audiokasetes, VHS kasetes, automātiskais atbildētājs, kāršu spēle "Flinch", kā arī dažādas senas pudeles un burkas.
@our1834home I was trying to identify the people in my attic and somehow ended up uncovering a 100+ year old murder mystery. 😳 Bessie was murdered on Halloween, just TWO MONTHS after her wedding—and her name happens to be written next to one of the most disturbing drawings on my attic wall. I know Bessie is one of the women in this family, but I still don’t know which woman in these photos is actually her. So… which one is Bessie? Who is the mystery man? And who killed Bessie on Halloween? 👀 #OldHouse #FamilyHistory #Genealogy #AtticFinds #HistoryMystery ♬ original sound - our1834home
Taču bijuši arī atradumi, kurus izskaidrot ir daudz grūtāk. "Mēs atradām divus veselus dzīvnieku skeletus – vienu bēniņos, bet otrs bija ielikts vecā pusdienu kārbā," stāsta Durana.
Zem mājas, netālu no senas akas, viņa uzgāja vēl kādu atradumu, kuru nevēlējās pētīt tuvāk – pudeli, kurā atradās zirnekļi un kaut kas, kas izskatījās pēc neliela kaula. "Es to noliku atpakaļ tieši tur, kur atradu!" viņa saka.
Arī īpašumā atrastās vecās burkas radījušas savus noslēpumus. Durana kopā ar ģimeni tās izpētīja, cerot atrast konservētus produktus, kas varētu būt saglabājušies vēl no 19. gadsimta. Tomēr līdz šim nav izdevies droši pierādīt, ka kāds no atrastajiem pārtikas produktiem patiešām būtu tik sens.
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Pagaidām viņi identificējuši, šķiet, konservētus tomātus, sīpolus un avenes. Savukārt tukša "Triple L" konservēšanas burka, kurai joprojām saglabājies vāks, pēc logotipa spriežot, varētu būt ražota laikā no aptuveni 1890. gadiem līdz 20. gadsimta sākumam, stāsta Durana.
Viena no noslēpumainajām burkām viņus pat piemānīja. Sākumā ģimene domāja, ka tajā varētu būt sens pārtikas produkts, taču izrādījās, ka tā, visticamāk, ir bronzas krāsa, kas saglabājusies aptuveni no 1970. gada.
Duranas sekotāji, kuri internetā seko līdzi mājas atjaunošanai, arī iesaistījušies savdabīgajā izmeklēšanā. Pētot uz burkām un pudelēm redzamos logotipus, marķējumus un to formas, viņi palīdzējuši identificēt senus apelsīnu sulas, medikamentu un marinētu gurķu iepakojumus. Arī radinieki palīdz Duranai atpazīt cilvēkus vecajās fotogrāfijās un atklāt jaunas saiknes, viņai arvien dziļāk pētot ģimenes pagātni.
Šajos meklējumos atklājies vēl kāds skumjš ģimenes stāsts. Durana noskaidroja, ka arī viņas nogalinātās radinieces māsa mirusi jauna – neilgi pēc apprecēšanās viņa nomira infekcijas dēļ.
Tomēr daudzi mājas glabātie noslēpumi joprojām nav atminēti. Durana turpina pētīt senos dokumentus, mēģina identificēt ģimenes fotogrāfijās redzamos radiniekus un noskaidrot, kā mājā atrodamie vārdi un priekšmeti saistīti ar cilvēkiem, kuri reiz tur dzīvojuši.
"Mēs joprojām cenšamies atpazīt cilvēkus vecajās ģimenes fotogrāfijās un salikt kopā arvien jaunas saiknes," stāsta Durana. "Sekotāji un radinieki ir ļoti daudz palīdzējuši izpētē."