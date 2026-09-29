"Eiropai draud nevis Krievijas iebrukums, bet..." Franču analītiķis norāda uz citu bīstamu scenāriju
Eiropā arvien skaļāk runā par Krievijas radītajiem drošības riskiem, taču lielākais apdraudējums varētu būt pavisam citāds, nekā daudzi iedomājas. OSINT analītiķis Klemāns Molēns brīdina par scenāriju, kura pazīmes jau esot vērojamas Eiropā.
Savā blogā viņš raksta, ka pēdējās nedēļās Eiropas valstu pieaugošās bažas par Krievijas darbībām jāvērtē saistībā ar karu Ukrainā, jo Maskavas stratēģiskie mērķi joprojām esot cieši saistīti ar šo karu.
Molēns neuzskata par ticamu scenāriju, kurā Krievija sāktu plašu sauszemes operāciju Eiropā. Viņaprāt, Krievijas armija jau ir pārāk dziļi iesaistīta karā Ukrainā, lai tai būtu izdevīgi atvērt vēl vienu fronti citviet.
"Krievijai būtu daudz loģiskāk atvērt jaunu fronti Ukrainas ziemeļos vai ziemeļaustrumos, nevis Eiropā," norāda analītiķis.
Pēc viņa teiktā, Eiropa Maskavai ir īpaši nozīmīga divu iemeslu dēļ – tā kalpo kā Ukrainas aizmugures bāze, tostarp ieroču un dronu ražošanai, kā arī sniedz Kijivai finansiālu atbalstu, kas ļauj turpināt karadarbību.
Molēns apgalvo, ka karš neattīstās atbilstoši Krievijas sākotnēji iecerētajam. Pēc viņa aplēsēm, 2026. gadā Krievijas spēku virzīšanās temps ir piecas reizes lēnāks nekā 2024. un 2025. gadā, savukārt Ukrainas armija jau īstenojusi divus veiksmīgus pretuzbrukumus. Viņš arī lēš, ka Krievija ik mēnesi zaudē aptuveni 30 000 karavīru – nogalinātos, ievainotos un bezvēsts pazudušos –, vienlaikus saskaroties ar ekonomiskām un finansiālām problēmām.
Pēc analītiķa domām, Maskava mēģina mainīt situāciju divos veidos – ar masveida triecieniem Ukrainai cenšoties salauzt tās pretošanos un vienlaikus vājinot Eiropas politisko un militāro atbalstu Kijivai.
Tieši tāpēc Molēns par ticamāko apdraudējuma scenāriju uzskata Krievijas diversiju kampaņas pastiprināšanos Eiropā. Par mērķiem varētu kļūt uzņēmumi, kas ražo ieročus Ukrainai, kā arī cita kritiskā infrastruktūra. Viņaprāt, īpaši apdraudētas varētu būt Čehija, Polija, Baltijas valstis, Vācija un Dānija.
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Analītiķis neizslēdz arī ierobežotus dronu vai raķešu triecienus atsevišķiem stratēģiski svarīgiem objektiem, tomēr to viņš raksturo kā galēju scenāriju.
Pourquoi une telle inquiétude des pays européens 🇪🇺 face à la Russie 🇷🇺 ces dernières semaines ?— Clément Molin (@clement_molin) September 27, 2026
Les actes russes sont à prendre dans le contexte ukrainien, c'est l'objectif stratégique du Kremlin. Je ne crois pas à une opération terrestre en Europe, d'abord parce que l'armée…
Molēns uzskata, ka būtiskākais risks ir diversiju kara izplatīšanās Eiropā. Viņš norāda, ka gan Ukrainā, gan Krievijā regulāri notiek sabotāžas tālu no frontes līnijas un šādu darbību veikšanai iespējams savervēt cilvēkus par salīdzinoši nelielu samaksu.
Kā piemēru viņš min Franciju, kur, pēc viņa domām, varētu atrasties cilvēki, kuri par vairākiem tūkstošiem eiro būtu gatavi veikt diversiju pret infrastruktūras objektu militārās rūpniecības uzņēmumu tuvumā.
Molēns brīdina, ka šādu incidentu nozīmes mazināšana var palīdzēt Maskavai tos padarīt par šķietami ierastu parādību. Viņaprāt, nepietiekama reakcija uz diversijām var veicināt turpmāku eskalāciju, jo pakāpeniski tiek vājināts valstu suverenitātes neaizskaramības princips un pieaug līdzīgu uzbrukumu risks.