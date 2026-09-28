Vācijā strauji samazinās degvielas nodokli - benzīns un dīzelis varētu kļūt ievērojami lētāki
Vācijā federālā valdība un federālās zemes vienojušās par enerģijas nodokļa samazināšanu benzīnam un dīzeļdegvielai. Plānots, ka no 2026. gada 1. oktobra degvielas nodoklis tiks samazināts par 14 centiem litrā, bet, ieskaitot ar nodokli saistīto pievienotās vērtības nodokļa daļu, kopējais nodokļu samazinājums veidos aptuveni 17 centus litrā.
Valdība norāda, ka lēmums pieņemts, ņemot vērā augstās degvielas cenas, kas rada papildu slogu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Tirgus situāciju ietekmējot arī karadarbība un saasinātais konflikts Tuvajos Austrumos, kas radot papildu neskaidrību energoresursu tirgos. Bundestāgs jau apstiprinājid, ka nodokļu samazinājumu varēs ieviest no 1. oktobra.
Vācijas valdība vienlaikus plāno turpināt sarunas ar naftas produktu nozari, lai vēlākais no 2027. gada 1. janvāra ieviestu īslaicīgu degvielas cenu griestu mehānismu, līdzīgu tam, kas izmantots Luksemburgā un Beļģijā. Tāpat paredzēts pastiprināti uzraudzīt degvielas cenu veidošanos un novērst nepamatotu cenu paaugstināšanu.
Vācijas valdība norāda, ka iepriekš ieviestais degvielas cenu samazinājuma pasākums 2026. gada maijā un jūnijā lielā mērā nonācis līdz patērētājiem. Neatkarīgā Monopolu komisija un Federālais karteļu birojs secinājuši, ka pasākums palīdzējis mazināt cenu kāpumus periodā, kad degvielas cenas bija īpaši augstas.
Papildus degvielas nodokļa samazinājumam Vācijas valdība jau iepriekš palielinājusi nodokļu atvieglojumus cilvēkiem, kuri ikdienā mēro ceļu uz darbu, kā arī atjaunojusi pilnu lauksaimniecības dīzeļdegvielas nodokļa atmaksu.
Valdība arī norāda, ka turpinās sekot degvielas cenu izmaiņām un to ietekmei uz iedzīvotājiem un uzņēmumiem, nepieciešamības gadījumā paredzot papildu atbalsta pasākumus.