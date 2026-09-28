Krievu okupantu terors turpinās: drons uzbrucis Zinātņu akadēmijas ēkai Kijivas centrā, nogalinot sievieti
Krievijas bezpilota lidaparāts pirmdien, 28. septembrī, trāpījis Ukrainas Nacionālās zinātņu akadēmijas ēkai Kijivas Ševčenkivskas rajonā.
Ukrainas Nacionālās zinātņu akadēmijas preses dienestā aģentūrai "Ukrinform" pavēstīja, ka Krievijas drons tieši trāpījis akadēmijas ēkai, kas atrodas Ukrainas galvaspilsētas centrā.
"Esmu trieciena vietā Ševčenkivskas rajonā. Diemžēl ir ievainotie un bojāgājušie. Notikuma vietā strādā visi ārkārtas un atbildīgie dienesti," paziņoja rajona administrācijas vadītājs Oleksandrs Sazanovičs.
Viņš arī aicināja vietējos iedzīvotājus netuvoties trieciena vietai un netraucēt glābšanas dienestu darbu.
"Zinātņu akadēmija, Kijivas centrs – kāds absurds karš," notikušo komentēja Ukrainas Dezinformācijas apkarošanas centra vadītājs Andrijs Kovaļenko.
Kijivas centrā pēc trieciena ir ierobežota satiksme. Ukrainas Patruļpolicijas departamenta vadītājs Oleksijs Bilošickis paziņoja, ka satiksme slēgta Volodimirska ielas posmā no krustojuma ar Bohdana Hmeļnicka ielu līdz krustojumam ar Tarasa Ševčenko bulvāri.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju drona triecienā nogalināta viena sieviete un vēl trīs cilvēki ievainoti, paziņoja Kijivas mērs Vitālijs Kličko.
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Soctīklos publicētajos video redzams, ka cilvēki pa logiem cenšas izkļūt no degošās Zinātņu akadēmijas.
❗️🇺🇦Kyiv. A Russian drone attacked the building of the National Academy of Sciences of Ukraine. People are trying to escape from the burning Academy of Sciences building. pic.twitter.com/4UOe5fQYEm— 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 28, 2026
Zelenskis: Krievijai par to būs jāatbild
Pulksten 14.35 uz triecienu reaģēja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Pašlaik turpinās glābšanas operācija, tiek dzēsts ugunsgrēks un meklēti cilvēki, kuri varēja atrasties ēkā. Iesaistīti visi dienesti. Šodien Kijivā tika uzbrukts arī farmācijas uzņēmumam un degvielas uzpildes stacijām, Dnipro – biznesa centram, bet citās pilsētās un reģionos – civilajiem objektiem, uzņēmumiem un sakaru infrastruktūrai. Diemžēl ir bojāgājušie…" paziņoja Zelenskis.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Krievijai par šiem uzbrukumiem būs jāatbild.
"Krievijai par to visu ir jāatbild un jāizjūt reālas sekas," sacīja Zelenskis.
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Okupanti uzbrukuši Ukrainai ar 165 droniem
Krievija naktī uz 28. septembri uzbrukusi Ukrainai ar 165 droniem, pavēstīja Ukrainas Gaisa spēki, norādot, ka 79 bija reaktīvie droni.
Krievija uzbrukusi ar droniem "Shahed", "Gerbera" un droniem imitatoriem "Parodija".
112 droni notriekti, neitralizēti vai pār tiem zaudēta vadība.
Fiksēti ienaidnieka gaisa uzbrukuma līdzekļu trāpījumi 14 vietās, atlūzas nogāzušās septiņās vietās.
Harkivā krievu triecienā aizvadītajā naktī cietusi deviņstāvu daudzdzīvokļu ēka, pavēstīja vietējā prokuratūra.
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25 cilvēki ievainoti, arī astoņi bērni vecumā no trim līdz 15 gadiem, teikts prokuratūras paziņojumā.
Saskaņā ar provizorisko informāciju uzbrukums veikts ar vadāmu aviācijas bumbu.