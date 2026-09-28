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Šodien 15:37
VIDEO: HUR specvienība devusi triecienus tiltam, radariem, sakaru torņiem, lidmašīnai un Krievijas kuteriem
Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) īpašā vienība "Prymary" turpina veikt triecienus Krievijas spēku militārās infrastruktūras objektiem. Triecieni vērsti pret loģistikas, sakaru, radiolokācijas, aviācijas un jūras infrastruktūras objektiem.
HUR vēsta, ka vienības "Prymary" operāciju laikā trāpīts:
- dzelzceļa tiltam pār Ziemeļkrimas kanālu;
- deviņiem sakaru, radioelektroniskās karadarbības (REB), radioelektroniskās izlūkošanas (RER), radiolokācijas un MESH retranslācijas torņiem;
- radiolokācijas stacijai "Nebo-U";
- radara P-18 "Terek" komandpunktam;
- diviem radariem "Kasta-2E";
- mācību kaujas reaktīvajai lidmašīnai L-39 "Albatros";
- ātrgaitas triecienkuterin BK-10;
- ātrgaitas transporta un desanta kuterim BK-16;
- ātrgaitas patruļkuterim "Mangust".
Ukrainas specvienība ar dronu uzbruka dzelzceļa tiltam pār Ziemeļkrimas kanālu.
HUR norāda, ka sistemātiski triecieni šādiem militārajiem objektiem ierobežo Krievijas spēku iespējas novērot situāciju, pārraidīt informāciju, pārvietot resursus un veikt operācijas jūrā.
Ukrainas kamikadzes drons okupētajā Krimā gandrīz trāpīja Krievijas iznīcinātājam Su-30SM brīdī, kad tas pacēlās gaisā.
Ukrainas izlūkdienests paziņoja, ka Krievijas militārās infrastruktūras iznīcināšana Ukrainas okupētajās teritorijās turpinās.