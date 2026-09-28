Lietuva aizliedz Krievijas oligarhiem Usmanovam un Frīdmanam iebraukt valstī
Lietuva ir noteikusi iebraukšanas aizliegumu Krievijas oligarhiem Ališeram Usmanovam un Mihailam Frīdmanam.
Šāds lēmums pieņemts, jo Eiropas Savienība (ES) pagājušajā nedēļā viņus svītroja no sankciju saraksta.
"Pēc ārlietu ministra [Ķēstuša Budra] ieteikuma iekšlietu ministrs [Martīns Katelīns] pieņēma lēmumu iekļaut Usmanovu un Frīdmanu nevēlamo personu sarakstā. Tiklīdz tika saņemts ministra lēmums, Migrācijas departaments nekavējoties iekļāva šos abus ārzemniekus minētajā sarakstā," pirmdien aģentūrai BNS teica Migrācijas departamenta preses pārstāvis Roks Pukinsks.
Viņš piebilda, ka iebraukšanas aizliegums Lietuvā abiem Krievijas oligarhiem noteikts uz pieciem gadiem.
Jau rakstīts, ka Latvija pretojās ES sankciju atcelšanai Usmanovam un Frīdmanam, taču galu galā atsauca savus iebildumus. Arī Ukraina kritizēja lēmumu atcelt sankcijas abiem oligarhiem, argumentējot, ka ES drīzāk būtu jāpastiprina spiediens uz Maskavu. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha aicināja bloka dalībvalstis noteikt nacionālās sankcijas abiem miljardieriem.
Saskaņā ar vienošanos ES sankcijas aptuveni 3000 fiziskām un juridiskām personām, tostarp Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, ir pagarinātas uz trim gadiem, taču no sankciju saraksta svītroti Usmanovs un Frīdmans.
Francija nepieciešamību atcelt sankcijas Usmanovam pamatoja ar "nacionālās drošības" apsvērumiem, taču nesniedza sīkāku informāciju. Laikraksts "Financial Times" ziņoja, ka tas varētu būt saistīts ar iespējamu vienošanos par Azerbaidžānā ieslodzīto Francijas pilsoņu atbrīvošanu.
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Saskaņā ar diplomātu teikto Luksemburga pieprasīja sankciju atcelšanu Frīdmanam saistībā ar viņa iesniegto prasību tiesā pret šo valsti, kurā viņš prasa 15 miljardus eiro kā zaudējumu atlīdzību par aktīviem, kas tika iesaldēti saskaņā ar ES sankcijām.
Latvijas valdība pagājušajā nedēļā Usmanovam un Frīdmanam noteica nacionālā mēroga finanšu un ieceļošanas ierobežojumus. Arī Igaunija viņiem noteica nacionālās sankcijas.