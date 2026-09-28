VIDEO: okupanti Harkivas apgabalā izmantojuši civiliedzīvotājus kā dzīvo vairogu un piespieduši viņus doties pa gāzesvadu uz Krieviju
Ukrainas spēki paziņojuši, ka 27. septembrī Harkivas apgabalā fiksējuši Krievijas karavīrus, kuri izmantojuši civiliedzīvotājus kā dzīvo vairogu, lai izvairītos no Ukrainas spēku uzbrukuma, un piespieduši viņus pārvietoties pa gāzesvadu Krievijas virzienā.
Par to ziņo Ukrainas Nacionālās gvardes korpuss "Hartija", kas publicējis arī ar dronu filmētu video.
"27. septembrī Ukrainas Nacionālās gvardes 2. korpusa "Hartija" izlūkošanas droni fiksēja Krievijas karavīrus, kuri izveda civiliedzīvotājus no Kupjanskas kopienas Harkivas apgabalā. Korpuss īsteno pretuzbrukuma operāciju, bet Krievijas karavīri bēg, aizsedzoties ar civiliedzīvotājiem," paziņoja "Hartija".
Video redzami deviņi cilvēki, tostarp bērni, vairāki seniori un viens cilvēks ar kruķiem. Kopā ar viņiem pārvietojas iesaukuma vecuma vīrieši civilajā apģērbā.
"Visticamāk, tie ir Krievijas karavīri, kuri novilkuši formas tērpus un bēg no uzbrukuma, izmantojot bērnus un vecāka gadagājuma cilvēkus kā dzīvo vairogu," norādīja "Hartija".
Korpuss vēsta, ka cilvēki no Kupjanskas caur Holubivkas ciemu aizvesti līdz gāzesvadam Šebeļinka–Ostrogožska un piespiesti tajā ieiet. Ukrainas puse apgalvo, ka Krievijas spēki šo gāzesvadu izmanto, lai slepus nogādātu savas triecienvienības pilsētā, bet tagad tas tiekot izmantots arī civiliedzīvotāju piespiedu aizvešanai.
Pēc Ukrainas karavīru teiktā, bērniem un senioriem pa cauruļvadu būtu jāveic vairāk nekā desmit kilometru garš ceļš. Gāzesvads iznāk virszemē mežā, no kurienes cilvēki, domājams, tiks nogādāti Krievijas okupētajā teritorijā. Ukrainas puse norāda, ka Krievijas karavīri visu ceļu grupu filmējuši.
"Ukrainas karavīri redzēja šo grupu, taču neatklāja uguni, jo tajā atradās civiliedzīvotāji – bērni un seniori. Krievi ar to arī rēķinājās. Saskaņā ar starptautiskajām tiesībām katra no šīm okupācijas spēku darbībām ir noziegums," paziņoja "Hartija".