Tūkstošiem zaudējumu un masveida atteikumi: partizāni atklāj, kas notiek Krievijas divīzijā Zaporižjas virzienā
Partizānu kustība "Atesh" paziņojusi, ka tās rīcībā nonākuši Krievijas 127. motorizēto strēlnieku divīzijas iekšējie dokumenti. Šīs divīzijas vienības darbojas Doneckas dinevidu un Zaporižjas virzienā.
Saskaņā ar kustības sniegto informāciju dokumentos minēti tūkstošiem bojāgājušo un bezvēsts pazudušo karavīru, vairāk nekā 9000 ievainoto, kā arī daudzi gadījumi, kad militārpersonas patvaļīgi pametušas savas vienības. Dokumentos esot fiksēti arī pašnāvību gadījumi Krievijas karavīru vidū.
"Kiber Atesh" pārstāvji apgalvo, ka veikuši iegūto materiālu analīzi un salīdzinājuši tos ar informāciju no atklātajiem avotiem, kā arī speciālistu pētījumiem par šīs divīzijas zaudējumiem.
Pēc kustības teiktā, konstatētas būtiskas neatbilstības starp divīzijas iekšējās atskaitēs norādītajiem skaitļiem un zaudējumu apmēru, ko iespējams aplēst, apkopojot publiski pieejamo informāciju.
"Kiber Atesh" uzskata, ka šīs neatbilstības rada jautājumus par to, kādus datus divīzijas vadība sniedz augstākajai militārajai vadībai un cik precīzi tie atspoguļo faktisko situāciju.
Kustība arī apgalvo, ka tās iegūtajos dokumentos atrodama informācija ne tikai par kopējo pašnāvību gadījumu skaitu, bet arī par konkrētiem incidentiem un karavīriem.