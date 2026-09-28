ASV karaspēks ticis pilnībā izvests no Irākas
ASV karaspēks pilnībā izvests no Irākas, svētdien medijam DPA apliecināja Irākas valdības amatpersona.
Visas ASV kaujas vienības un loģistikas atbalsta spēki ir pametuši valsti, sacīja amatpersona. Pagaidām no ASV puses nav saņemts oficiāls apstiprinājums. Irāka un ASV vienojās par karaspēka izvešanu 2024. gadā. Saskaņā ar Pentagona datiem pēdējos gados Irākā bija dislocēti aptuveni 2500 ASV karavīru.
Pirms karaspēka izvešanas ASV karavīri bija izvietoti Erbilā kurdu reģionā, bāzē netālu no Bagdādes lidostas un galvaspilsētas valdības rajonā, kas pazīstams kā Zaļā zona. ASV un sabiedrotie 2014. gadā Irākā un Sīrijā sāka kampaņu pret teroristu organizāciju "Islāma valsts". Grupējums tika pasludināts par militāri sakautu Irākā 2017. gadā un Sīrijā 2019. gadā.
"Islāma valsts" šūniņas joprojām ir aktīvas un turpina veikt atsevišķus uzbrukumus, taču sunnītu ekstrēmistu grupējums ir zaudējis plašos apgabalus, ko tas savulaik kontrolēja abās valstīs.
Kopš ASV un Izraēla februārī sāka karu pret Irānu, drošības situācija Irākā atkal ir pasliktinājusies. Trešdien, kad oficiāli beigsies ASV karaspēka izvešanas termiņš, Irākā sāksies četras oficiālas valsts svētku dienas. Šo notikumu plānots atzīmēt kā "Neatkarības dienu", un valsts iestādes būs slēgtas.
Sākotnēji bija plānots, ka Irānai ideoloģiski tuvie kaujinieku grupējumi tiks atbruņoti un integrēti Irākas valsts drošības struktūrās paralēli ASV karaspēka izvešanai. Šo procesu plānots noslēgt nākamā gada jūnijā.
ASV un to sabiedrotie 2003. gadā, neraugoties uz starptautisko kritiku, iebruka Irākā un gāza diktatoru Sadamu Huseinu. 2011. gadā ASV bruņotie spēki tika izvesti, bet pēc Irākas valdības lūguma atgriezās 2014. gadā, lai cīnītos pret "Islāma valsti".
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