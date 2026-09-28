Pārrauta aizsardzības līnija un simtiem sagūstītu okupantu: Ukrainas 3. armijas korpuss Biļecka vadībā pabeidzis operācijas "Vivaldi" trešo posmu
Ukrainas 3. armijas korpuss pabeidzis operācijas "Vivaldi" trešo posmu, kura laikā atbrīvotas vēl piecas apdzīvotās vietas, bet vairāk nekā 250 Krievijas karavīri nonākuši Ukrainas gūstā.
Uzbrukuma operāciju laikā Ukrainas karavīri atbrīvojuši Novi, Ridkodubu un Katerinivku, kā arī atjaunojuši kontroli pār Karpivku un Novomihailivku. Pretinieka zaudējumi sasnieguši aptuveni 2000 karavīru, bet vairāk nekā 250 Krievijas karavīru padevušies gūstā, paziņojis 3. armijas korpusa komandieris brigādes ģenerālis Andrijs Biļeckis.
Operācijas "Vivaldi" trešajā posmā Ukrainai izdevies atgūt 51 km² savas teritorijas, bet kopš uzbrukuma operāciju sākuma – 176 km².
Šā posma galvenais mērķis bija Nove – nozīmīgs Krievijas spēku atbalsta punkts placdarmā. Biļeckis norādīja, ka Krievijas pavēlniecība galveno Ukrainas triecienu gaidījusi Šandriholoves–Zelenas Dolinas virzienā.
"Pretinieks bija pārliecināts, ka galvenais trieciena virziens būs Šandriholove–Zelena Dolina. Tas lika tam bezjēdzīgi izšķiest savas rezerves pretuzbrukumos tieši šajā virzienā. Krievi nogulēja īsto triecienu, kas bija koncentrēts uz Noves ieņemšanu," sacīja Biļeckis.
Krievijas aizsardzības līniju pārraušanai tika izmantoti padomju bruņutransportieri BTR-60, kas bija pārveidoti par robotizētām kamikadzes sistēmām. Ar to palīdzību tika uzspridzināti spēcīgākie Krievijas spēku nocietinājumi. Tiek ziņots, ka Krievijas karavīri gūstā padevušies veselām vienībām, tostarp kopā ar virsniekiem, pilotiem un artilēristiem.
Operācijas "Vivaldi" trešajā posmā piedalījās arī Ukrainas 3. atsevišķās triecienbrigādes karavīri. Ukrainas varoņa pulkveža Jevhena Pikusa vārdā nosauktā 3. robežsardzes vienība pilnībā atjaunoja kontroli pār Ridkodubu un ātri izveidoja aizsardzības pozīcijas jaunajās robežās.
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Uzbrukuma operācijās aktīvi piedalījās arī 10. mobilā robežsardzes vienība "Dozor".
Operācijas "Vivaldi" laikā Ukrainas bruņotie spēki izmantojuši jaunus tehnoloģiskos risinājumus
Operācija "Vivaldi" varētu kļūt par vienu no tehnoloģiski attīstītākajām Ukrainas bruņoto spēku operācijām. Tā savā blogā raksta militārais apskatnieks Oleksandrs Kovaļenko.
Pēdējā laikā plaši tiek apspriesta Ukrainas 3. armijas korpusa operācija "Vivaldi", kuras mērķis ir paplašināt Ukrainas spēku kontrolēto teritoriju Limanas virzienā. Īpaša uzmanība tai pievērsta pēc tam, kad operāciju oficiāli apstiprināja 3. armijas korpusa komandieris brigādes ģenerālis Andrijs Biļeckis.
Tomēr, pēc Kovaļenko teiktā, diskusijās galvenokārt uzmanība pievērsta Ukrainas spēku virzībai un operācijas turpmākajām perspektīvām, atstājot otrajā plānā būtisku aspektu – izmantotās tehnoloģijas.
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Kovaļenko uzskata, ka "Vivaldi" varētu kļūt ne tikai par vienu no rezultatīvākajām Ukrainas spēku operācijām atsevišķā frontes sektorā 2026. gadā, bet arī par vienu no tehnoloģiski attīstītākajām.
Operācijas laikā izmantots liels skaits dronu un bezpilota sauszemes robotizēto sistēmu. Daļu no bīstamākajiem uzdevumiem karavīru vietā veikuši tieši robotizētie kompleksi.
Kā norāda Kovaļenko, 3. armijas korpuss pirmo reizi ne tikai kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, bet, pēc viņa teiktā, arī karadarbības vēsturē izmantojis robotizētu sauszemes sistēmu grupu atmīnēšanai.
Šandriholoves apkaimē ar šīm sistēmām esot atmīnēti vairāk nekā 30 kilometri ceļu. Sarežģītais darbs paveikts divu nakšu laikā, savukārt divām sapieru rotām līdzīga apjoma uzdevuma veikšanai būtu nepieciešamas aptuveni divas nedēļas, turklāt pakļaujot karavīrus ievērojamam riskam. Galvenais ieguvums – sapieru vidū nav bijis zaudējumu.
Kovaļenko jau iepriekš 3. armijas korpusu raksturojis kā vienu no visplašāk robotizētajām Ukrainas bruņoto spēku operatīvi taktiskajām vienībām. Robotizētās sistēmas tajā tiekot izmantotas ļoti dažādiem uzdevumiem.
Arī Biļeckis vairākkārt norādījis, ka, lai samazinātu karavīru zaudējumus, uzbrukuma operācijās priekšroka tiek dota robotizētajām sistēmām. Tiek izmantoti gaisa droni bumbu nomešanai un triecieniem, sauszemes uguns atbalsta sistēmas, kā arī roboti loģistikas, apgādes, evakuācijas un mīnēšanas uzdevumiem.
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3. armijas korpuss, izmantojot attālinātu mīnēšanu, divu nakšu laikā esot nomīnējis aptuveni 400 metrus garu posmu uz galvenajiem Krievijas spēku apgādes ceļiem. Tas būtiski apgrūtinājis Krievijas vienību loģistiku Limanas virzienā.
"Tur, kur iespējams izmantot dronu – gaisa vai sauszemes –, tiek izmantots tieši tas," raksta Kovaļenko, uzsverot, ka šāda pieeja ļauj ievērojami samazināt karavīru zaudējumus dažādu operāciju laikā.
Pēc militārā apskatnieka domām, "Vivaldi" laikā izmantoti vairāki inovatīvi risinājumi, kas pēc operācijas noslēguma varētu kļūt par izpētes objektu starptautiskajās militārajās mācību iestādēs. Viens no šādiem piemēriem jau esot zināms – efektīva teritorijas atmīnēšana ar bezpilota sauszemes robotizētajiem kompleksiem.
Kovaļenko prognozē, ka tuvākajā nākotnē līdzīgu praksi varētu izmantot arī citos frontes virzienos, kur viens no galvenajiem Ukrainas spēku virzīšanos kavējošajiem faktoriem ir plaši pretkājnieku mīnu lauki.