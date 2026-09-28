Polijas pilsonis lidostā paziņo, ka viņa bagāžā bez bumbas un nažiem nekā cita bīstama neesot; uz Itāliju viņš tā arī neaizlido
23. septembrī Katovices lidostā, reģistrējoties lidojumam uz Trapāni (Itālijā), kāds Polijas pilsonis paziņoja, ka viņa reģistrētajā bagāžā bez bumbas un nažiem nekā cita bīstama neesot.
Lidostas darbinieks, kurš reģistrēja pasažieri lidojumam, par teikto informēja Katovices robežkontroles punkta dežurējošo amatpersonu, vēsta "inpoland.net.pl".
Notikuma vietā ieradās lidostas Robežsardzes īpašās reaģēšanas vienības darbinieki. Viņi pārbaudīja pasažiera identitāti un viņa bagāžu, lai pārliecinātos, vai tajā nav aizliegtu priekšmetu.
Kā informēja Robežsardzes komandiera preses dienests, vīrieša bagāža vispirms tika pārbaudīta ar reģistrētās bagāžas skeneri, bet pēc tam arī manuāli. Papildus to pārbaudīja kinologs ar dienesta suni, kas apmācīts sprāgstvielu atklāšanai.
Poļa bagāžā nekas aizdomīgs netika atrasts. Situācija neradīja draudus lidostas pasažieriem un neizraisīja lidojumu kavēšanos. Vīrietis paskaidroja, ka esot tikai vēlējies pajokot.
Par šo izgājienu robežsargi viņam piemēroja 500 zlotu (apmēram 114 eiro) naudas sodu, taču vīrietis lēmumam nepiekrita un atteicās sodu samaksāt.
Tagad robežsargi lietu nodos izskatīšanai rajona tiesā, kas lems par soda piemērošanu polim par viņa neveiksmīgo joku.
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Robežsargu aizturētais vīrietis lidostas telpas atstāja, taču uz Itāliju tā arī neaizlidoja. Incidenta dēļ lidmašīnas kapteinis atteicās viņu uzņemt lidmašīnā.