Nedēļas nogalē piedūmojuma dēļ Eiropā ārkārtas nosēšanos veikušas divas lidmašīnas
Nedēļas nogalē Eiropā piedūmojuma dēļ ārkārtas nosēšanos veikušas divas pasažieru lidmašīnas - viena lidmašīna bija spiesta piezemēties Portugāles pilsētā Porto, bet otra Lionas pilsētā Francijā.
Portugāles pilsētā Porto svētdien, 27. septembrī, ārkārtas kārtā nosēdās aviokompānijas "Delta" lidmašīna, kas plkst. 15.15. devās ceļā no Barselonas uz Bostonu. Portugāles neatliekamās palīdzības dienesta pārstāvis aģentūrai "Reuters" sacīja, ka lidojums pārtraukts, jo salonā tika manīts piedūmojums.
"Delta" norādīja, ka reiss DL251 novirzīts uz Porto pēc ziņojuma par tehnisku problēmu. Airbus A330 lidmašīna nosēdās droši. Pēc nosēšanās astoņiem pasažieriem turpat tika sniegta medicīniskā palīdzība, bet vēl trīs pasažieri tika nogādāti slimnīcā, "Reuters" pavēstīja Portugāles neatliekamās palīdzības un civilās aizsardzības dienesta pārstāvis. Sīkākas ziņas par viņu veselības stāvokli nav sniegtas.
Jāpiemin, ka savāds incidents notika arī ceturtdien, 24. septembrī, lidojumā no Losandželosas uz Honolulu, kad "Hawaiian Airlines" ekspluatēta "Airbus A330" lidmašīnā tika sajusta nezināmas izcelsmes smaka. Pēc nosēšanās mediķi pārbaudīja septiņas stjuartes, kuras sūdzējās par sliktu dūšu un galvassāpēm; viņām palīdzība slimnīcā nebija nepieciešama. Pasažieriem medicīniskā palīdzība nebija vajadzīga, bet aviokompānija "Hawaiian Airlines" solīja pārbaudīt lidmašīnu, lai noskaidrotu smakas cēloni.
Dienu iepriekš pārtraukts arī "Lufthansa" reiss
Tikmēr sestdienas vakarā, 26. septembrī, ārkārtas nosēšanos veica "Lufthansa" lidmašīna, kas lidoja no Frankfurtes uz Lisabonu. Pēc aviokompānijas sniegtās informācijas, salonā pārkarsa un sēdeklī aizdegās kāda pasažiera ārējais akumulators. Apkalpe ierīci nekavējoties ievietoja īpašā maisā pārkarsušu litija akumulatoru izolēšanai, bet piloti piesardzības nolūkos novirzīja lidmašīnu uz Lionu Francijā. Airbus A321 nosēdās droši. Lidmašīnā atradās 198 pasažieri un seši apkalpes locekļi; par cietušajiem nav ziņots.
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Lufthansa pasažieriem nodrošināja naktsmītnes Lionā un nākamajā dienā pārreģistrēja viņus citiem reisiem, lai viņi varētu nokļūt Lisabonā. Pēc nosēšanās lidmašīna Lionā atradās aptuveni 16 stundas. Pēc tam tā bez pasažieriem atgriezās Frankfurtē.
Pārkarsuši vai aizdegušies litija akumulatori pēdējos gados vairākkārt likuši lidmašīnām mainīt maršrutu. Ārējie akumulatori lidojuma laikā var radīt bīstamu situāciju: ja ierīce ir bojāta vai nekvalitatīva, tā var pēkšņi pārkarst un aizdegties. Tāpēc vairākas aviokompānijas ir pastiprinājušas to lietošanas noteikumus.