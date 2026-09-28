VIDEO: zemes nogruvums Nepālā dažu sekunžu laikā parauj līdzi ēkas un kokus
Indijā un Nepālā spēcīgu lietavu, plūdu un zemes nogruvumu rezultātā līdz svētdienai, 27. septembrim, gājuši bojā vismaz 70 cilvēki, vēsta aģentūra "Reuters". Indijā ziņots par 56 bojāgājušajiem, bet Nepālā – par 14 bojāgājušajiem un 11 bez vēsts pazudušajiem. Ūdens līmenis upēs turpina celties, un Nepālā brīdina par jaunu pēkšņu plūdu iespējamību.
Nepālā ūdens līmenis lielajās upēs un to pietekās turpina celties. Varas iestādes brīdina par pēkšņu plūdu iespējamību 49 no valsts 77 apgabaliem, turklāt vairāk nekā pusē apgabalu risks ir augsts. Plūdi jau nodarījuši postījumus infrastruktūrai. Manangas, Mustangas, Mjagdi un Baglungas apgabalā pilnībā pārtraukta elektroapgāde, bet Rahugangas upe bojājusi hidroelektrostacijas būves un elektropārvades līniju balstus. Vietām traucēti arī sakari, jo bojāti optisko šķiedru kabeļi un elektrotīkli.
Atsevišķā incidentā Nepālas ziemeļos lavīna aprakusi Himlung Himal kalna bāzes nometni. Pazuduši desmit vietējie strādnieki, kuri tur uzstādīja teltis ārvalstu alpīnistiem. Alpīnistu lavīnas brīdī nometnē nebija.
Tikmēr Indijas ziemeļu štatā Utarpradēšā nepilnās trīs dienās nolijuši 66,5 milimetri lietus – gandrīz deviņas reizes vairāk par šim laikposmam ierastajiem 7,6 milimetriem, norādījis štata atbildīgais par palīdzības sniegšanu Hrišikešs Bhāskars Jašods. Dabas stihijas rezultātā ievainoti 46 cilvēki un bojātas vairāk nekā 1000 mājas. Glābēji strādā applūdušajās teritorijās un sniedz palīdzību iedzīvotājiem. Amatpersonām uzdots arī novērtēt postījumus lauksaimniecībā un izmaksāt kompensācijas.
Ūdens līmenis vairākās lielās Indijas upēs šobrīd pārsniedzis bīstamo robežu. Valsts Centrālā ūdens komisija ziņo par bīstamu situāciju 30 novērošanas stacijās septiņos štatos.