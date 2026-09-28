Zināmas sīkākas ziņas par terorisma draudiem pie stratēģiski svarīgās Lielbritānijas aviācijas bāzes. "Tas bija sirreāli!"
Svētdienas, 27. septembra, naktī netālu no stratēģiski nozīmīgās Lielbritānijas Karalisko gaisa spēku (RAF) aviobāzes "Fairford" Glosteršīrā policija saņēma ziņu par trim aizdomīgiem transportlīdzekļiem, kas devās bāzes virzienā.
Ziņojums policijā saņemts ap plkst. 00:45 pēc vietējā laika. Kāda ciema iedzīvotāja medijam BBC pastāstīja, ka pie bāzes pamanījusi trīs novietotus furgonus un vīriešu grupu maskās - pēc redzētā viņa izsaukusi policiju, kas nekavējoties devās notikuma vietā un aizturēja piecas personas.
Vīrieši sākotnēji aizturēti uz aizdomu pamata par Sprāgstvielu likuma pārkāpšanu, bet šobrīd viņi apsūdzēti arī aizdomās par terorakta gatavošanu. Svētdienas vakarā visi pieci joprojām atradās apcietinājumā, un izmeklēšanu šobrīd vada Lielbritānijas pretterorisma policija.
Pie aviobāzes nosūtīta armijas spridzekļu neitralizēšanas vienība, lai pārbaudītu transportlīdzekļus. Ap tiem noteikta 400 metru drošības zona, un medijos publicētie attēli liecina, ka furgoniem mežainā apvidū tuvojas robots. Glosteršīras policijas priekšnieka pienākumu izpildītāja Megija Blaita svētdienas vakarā sacīja, ka, viņasprāt, situācija tiek kontrolēta, un vienlaikus viņa pauda, ka operatīvie dienesti apkārtnē strādās arī turpmākajās dienās. Izmeklēšana vēl ir agrīnā stadijā.
Iedzīvotāji no tuvējās apkārtnes tikuši evakuēti
Velfordas ciemā saistībā ar draudiem evakuētas 85 mājsaimniecības. Tiem, kuri nevar palikt pie radiem vai draugiem, pašvaldība solījusi atrast naktsmītni. Vietējais iedzīvotājs Džulians Tadsberijs medijam BBC stāstīja, ka ap plkst. 07.00 viņu pamodinājusi policija. "Viņi teica, ka mums jāevakuējas, jo noticis nopietns incidents, bet neko sīkāk paskaidrot nevarēja," viņš sacīja.
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Cits iedzīvotājs, kurš nosauca tikai savu vārdu – Džefs –, naktī pie mājas dzirdējis kliedzienus. "Paskatījos pa logu un redzēju, ka policija pie mājas aiztur vīriešus. Policisti bija bruņoti. Tas bija sirreāli," viņš stāstīja.
Aviobāzi izmanto ASV Gaisa spēki
RAF Fairford aviobāzi jau gadu desmitiem izmanto ASV Gaisa spēki. Pēc BBC ziņotā, nesen tā izmantota arī kā atbalsta punkts ASV militārajām operācijām pret Irānu.
Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems notikušo nosaucis par "dziļi satraucošu", savukārt ASV prezidents Donalds Tramps apgalvojis, ka aizturētie plānojuši "nodarīt lielu kaitējumu". Izmeklēšana par vīriešu iespējamiem nodomiem vēl turpinās.