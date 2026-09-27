Serbijas prezidents Vučičs atkāpjas no amata
Serbijas prezidents Aleksandars Vučičs svētdien paziņojis par atkāpšanos no amata septiņus mēnešus pirms sava otrā un pēdējā prezidenta pilnvaru termiņa beigām. Taču tas nenozīmē viņa aiziešanu no politikas – Vučičs cer kļūt par premjerministru.
Svētdienas vakarā pie prezidenta pils Belgradas centrā bija sapulcējušies vairāki simti Vučiča atbalstītāju. Uzrunājot sanākušos, viņš sacīja, ka šis viņam ir pēdējais vakars prezidenta pilī, un pauda gandarījumu par paveikto. Vučičs Serbijas politikā dominējis vairāk nekā desmit gadus, iepriekš ieņemot arī premjerministra amatu.
Vučiča atkāpšanās paver ceļu arī ārkārtas prezidenta vēlēšanām. Līdz jauna valsts vadītāja ievēlēšanai prezidenta pienākumus pildīs parlamenta spīkere Ana Brnabiča, bet prezidenta vēlēšanām saskaņā ar konstitūciju jānotiek 90 dienu laikā. Vučičs norādījis, ka to pirmajai kārtai jānotiek līdz decembra beigām.
Tikmēr 25. oktobra parlamenta vēlēšanās Vučiča pārstāvētajiem spēkiem pretī stāsies arī studentu vadītā pretkorupcijas kustība “Students Win” un proeiropeisko opozīcijas partiju alianse “European Serbia”. Serbijā jau gandrīz divus gadus notiek plaši studentu vadīti pretkorupcijas protesti, kas sākās pēc dzelzceļa stacijas nojumes sabrukšanas Novi Sadā 2024. gada novembrī, kad dzīvību zaudēja 16 cilvēki.
Vučičs jau iepriekš bija paziņojis, ka kandidēs uz premjerministra amatu. Viņa atkāpšanās no prezidenta amata ļauj viņam pēc parlamenta vēlēšanām pretendēt uz valdības vadītāja amatu, ja viņa pārstāvētie politiskie spēki spēs izveidot valdību.