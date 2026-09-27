Ukrainas karavīriem novēro jaunu parādību - “dronu fobiju”
Pastāvīgā dronu klātbūtne frontē un to radītie draudi atstāj sekas ne tikai uz Ukrainas karavīru fizisko, bet arī psihisko veselību. Daļai parādās spēcīgas bailes un trauksme, kas saistīta tieši ar bezpilota lidaparātiem, vēsta Francijas laikraksts “Le Monde”.
Ukrainas militārais psihiatrs Serhijs Andrijenko stāsta, ka pirmie pacienti ar šādiem simptomiem pie viņa vērsušies jau 2023. gadā. Šie karavīri nebija guvuši fiziskus ievainojumus, tomēr izjuta izteiktas bailes, trauksmi un bezpalīdzību, sastopoties ar dronu radītajiem draudiem.
Viens no pacientiem ārstam stāstījis, ka īpaši nepatīkama bijusi nemitīgā dronu dūkoņa un apziņa, ka jebkurā brīdī virs galvas var parādīties trieciendrons. Ar laiku šāds ilgstošs sasprindzinājums kļuvis nepanesams.
Atšķirībā no daudziem citiem draudiem kaujas laukā, drons var ilgstoši atrasties gaisā un būt grūti pamanāms, tādēļ karavīrs nezina, vai un kad sekos trieciens. Arī raksturīgā dūkoņa var kļūt par trauksmes izraisītāju vēlāk, kad cilvēks vairs neatrodas frontē. “Le Monde” aprakstītajos gadījumos spēcīgas reakcijas var izraisīt arī sprādzieni un citas skaļas skaņas.
Andrijenko šo parādību dēvē par “dronu fobiju”. Kopā ar Ukrainas un ASV zinātniekiem viņš pašlaik pēta, vai tās izpausmes būtiski atšķiras no pēctraumatiskā stresa sindroma un vai nākotnē būtu pamats to aplūkot kā atsevišķu psihisku traucējumu. Pagaidām “dronu fobija” nav oficiāli atzīta medicīniska diagnoze.