87 gadus vecas sievietes izlikšana no mājām satricina Madridi - ielās iziet desmitiem tūkstošu protestantu
87 gadus vecās Marijas del Karmenas Abaskalas jeb Marikarmenas izlikšana no dzīvokļa, kurā viņa nodzīvojusi gandrīz visu mūžu, izraisījusi plašu rezonansi Spānijā. Nedēļas nogalē Madrides ielās izgāja desmitiem tūkstošu cilvēku, protestējot pret mājokļu krīzi un pieaugošajām īres cenām.
Marikarmena Madrides Retiro rajona dzīvoklī dzīvoja kopš 1956. gada jeb 71 gadu. Īres līgumu savulaik noslēdza viņas tēvs, bet pēc vecāku nāves sieviete turpināja tur dzīvot. Ēka vēlāk mainīja īpašniekus, un sākās strīds par īres nosacījumiem.
Saskaņā ar Madrides Īrnieku savienības sniegto informāciju jaunais īpašnieks sākotnēji vēlējies palielināt īres maksu no aptuveni 500 līdz 2650 eiro mēnesī. Vēlāk prasītā summa samazināta līdz 1650 eiro, taču arī to pensionāre nevarēja atļauties. Sievietei esot piedāvāts dzīvokli iegādāties par 247 000 eiro, taču arī šādas iespējas viņai nebija.
Trīs iepriekšējie mēģinājumi sievieti izlikt no mājokļa bija neveiksmīgi, taču 23. septembrī tas tomēr notika. Pie ēkas bija sapulcējušies simtiem viņas atbalstītāju. Starp protestētājiem un policiju pat izcēlās sadursmes. Marikarmena, kurai ir kustību traucējumi, no ēkas tika izvesta uz nestuvēm un vēlāk nogādāta slimnīcā.
Sievietes stāsts ātri kļuvis par simbolu daudz plašākai Spānijas mājokļu krīzei. Sestdien Madrides centrā sapulcējās desmitiem tūkstošu cilvēku, pieprasot lielāku īrnieku aizsardzību un risinājumus strauji augošajām mājokļu izmaksām. Daļa protestētāju pēc demonstrācijas palika centrālajā Puerta del Sol laukumā, kur uzslēja teltis un protestu turpināja arī svētdien.
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🇪🇸 Deadly Floods Hit #Spain— Daily Briefs (@Daily_Briefs_) September 17, 2026
Torrential rain hit Catalonia & Valencia, killing a man in Olivella, Barcelona
Valencia recorded 70mm in 30 minutes, while Metrovalencia shut down & Valencia Airport temporarily closed#FelizJueves #teraportföy #คายาริ #LaHora17S #モンフリ pic.twitter.com/STNJC1SrAG