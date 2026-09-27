Trauksme pie militārās bāzes Lielbritānijā - pieci vīrieši aizturēti aizdomās par terorakta plānošanu
Lielbritānijā svētdien noticis plašs drošības incidents netālu no Karalisko gaisa spēku bāzes RAF Fairford, ko izmanto arī ASV Gaisa spēki. Policija aizturējusi piecus vīriešus aizdomās par terorakta plānošanu un sprāgstvielu izmantošanu.
Incidents sācies ap plkst. 0.45 naktī, kad policija saņēmusi informāciju par trim aizdomīgiem transportlīdzekļiem, kas, pēc sākotnējās informācijas, devušies RAF Fairford bāzes virzienā. Uz notikuma vietu nosūtīti bruņoti policisti, kuri Velfordas apkārtnē aizturējuši piecus vīriešus.
Sākotnēji viņi aizturēti aizdomās par pārkāpumiem saskaņā ar Lielbritānijas Sprāgstvielu likumu, taču vēlāk visi pieci aizturēti arī aizdomās par terorakta plānošanu. Izmeklēšanu pārņēmusi Lielbritānijas pretterorisma policija. Policija uzsver, ka incidenta apstākļi vēl tiek izmeklēti.
Ap aizdomīgajiem transportlīdzekļiem noteikts 400 metru drošības perimetrs, un tos pārbauda Lielbritānijas armijas sprāgstvielu neitralizēšanas speciālisti. Drošības apsvērumu dēļ aptuveni 85 tuvējām mājsaimniecībām likts evakuēties. Cilvēkiem, kuriem nebija iespējas doties pie radiniekiem vai draugiem, ierīkota pagaidu uzturēšanās vieta tuvējā atpūtas centrā.
RAF Fairford nav tikai Lielbritānijas militārā bāze. To izmanto arī ASV Gaisa spēki, un bāzei ir būtiska nozīme amerikāņu militārajās operācijās Eiropā. Tajā izvietotas ASV Gaisa spēku vienības, un bāze tiek izmantota arī amerikāņu stratēģisko bumbvedēju operācijām.