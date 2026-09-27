“Patriot” raķetes varētu ražot tepat, Eiropā - Polija nāk klajā ar piedāvājumu Ukrainai
Polija vēlas kļūt par vienu no vietām, kur nākotnē varētu ražot raķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām “Patriot”. Varšava piedāvā ražot tās Polijas teritorijā un projektā iesaistīt Ukrainu, kurai šīs raķetes ir īpaši nepieciešamas aizsardzībai pret Krievijas uzbrukumiem.
Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks-Kamišs iepriekš norādījis, ka Polija vēlas iesaistīties ASV un Ukrainas iecerēs palielināt “Patriot” izmantoto pārtvērējraķešu ražošanu. Viens no apsvērumiem par labu Polijai ir drošība – šādas ražotnes izvietošana Ukrainā nozīmētu risku, ka tā kļūst par Krievijas raķešu vai dronu triecienu mērķi.
Pagaidām gan tā ir tikai ideja. Sarunās par to būtiska loma ir arī ASV, jo “Patriot” un tā pārtvērējraķešu tehnoloģijas ir amerikāņu izstrādātas.
Polija jau ilgāku laiku cenšas iegūt arvien lielāku lomu “Patriot” raķešu apkalpošanā un ražošanas ķēdē. Kosiņaks-Kamišs septembrī paziņoja, ka sarunās ar ASV aizsardzības ministru Pītu Hegsetu viens no jautājumiem būs iecere Polijā izveidot PAC-3 raķešu servisa centru. Polija par šo projektu ved sarunas arī ar Vāciju.
Varšava jau jūlijā uzsvēra, ka vēlas iegūt tehnoloģijas PAC-3 raķešu apkalpošanai. Polijas valdība šo virzienu saista ne tikai ar valsts aizsardzību, bet arī ar vēlmi attīstīt vietējo militāro rūpniecību un mazināt atkarību no ārvalstīs izvietotām ražošanas jaudām.