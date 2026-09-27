Polija un Lietuva gatavo evakuācijas plānu Baltijas iedzīvotājiem - īpaša uzmanība Suvalku koridoram
Polija un Lietuva sākušas izstrādāt kopīgu plānu, kas nopietnas krīzes vai militāra apdraudējuma gadījumā ļautu evakuēt Baltijas valstu civiliedzīvotājus pāri Polijas robežai.
Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra vadītājs Vilmants Vitkausks norādījis, ka darbs pie plāna jau ir sācies. Abu valstu pārstāvji pašlaik vērtē nepieciešamās procedūras, loģistiku un infrastruktūras iespējas. Detalizēts pārrobežu evakuācijas plāns tiks izstrādāts pēc tam, kad Lietuva un Polija būs panākušas vienošanos.
Īpaša loma šajā plānā ir Suvalku koridoram. Tā ir salīdzinoši šaura teritorija gar Polijas un Lietuvas robežu, kas nodrošina Baltijas valstu sauszemes savienojumu ar pārējām NATO un Eiropas Savienības valstīm. “Suvalku koridoram ir milzīga nozīme gan militāri, gan loģistikas ziņā,” uzsvēris Vitkausks.
Tieši pa šo teritoriju ved galvenie sauszemes ceļi starp Lietuvu un Poliju. Nopietnas krīzes gadījumā tie būtu būtiski ne tikai karavīru un militāro kravu pārvietošanai, bet arī civiliedzīvotāju evakuācijai.
Sagatavošanās notiek Lietuvas mobilizācijas sistēmas mācību “Vyčio Skliautas 2026” laikā. Tajās tiek izspēlēta arī iedzīvotāju evakuācija. Mācībās iesaistīti aptuveni 3000 amatpersonu, valsts un pašvaldību iestāžu, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvju, kā arī ap 1000 brīvprātīgo.
Arī Polija gatavojas scenārijam, kurā tai būtu jāuzņem no Baltijas valstīm evakuētie cilvēki. Septembrī Lietuvas un Latvijas pārstāvji Polijā iepazinās ar masu evakuācijas, civilās aizsardzības un evakuēto cilvēku uzņemšanas un izmitināšanas iespējām. Savukārt Polijas Podlases vojevodiste tiek gatavota kā iespējamais tranzīta punkts Baltijas valstu iedzīvotāju evakuācijā.
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Lietuva jau ir izstrādājusi savu iedzīvotāju evakuācijas plānu militāra apdraudējuma vai citas nopietnas krīzes gadījumam. Viens no galvenajiem evakuācijas maršrutiem ved no Viļņas Polijas robežas virzienā. Lietuvas amatpersonas vienlaikus uzsver, ka šāda gatavošanās nenozīmē, ka tiek gaidīts nenovēršams militārs apdraudējums. Mērķis ir laikus izstrādāt un praktiski pārbaudīt rīcību iespējamā krīzes situācijā.