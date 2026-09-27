Etna atkal pamodusies - vulkāna pelnu dēļ apturēti visi lidojumi Katānijas lidostā
Itālijas salā Sicīlijā atkal aktivizējies Etnas vulkāns, kura izmesto pelnu dēļ paralizēta Katānijas lidostas darbība. Atcelti visi ielidojošie un izlidojošie reisi, bet neērtības skārušas tūkstošiem pasažieru un radījušas pamatīgu haosu arī citās salas lidostās.
Katānijas-Fontanarosas lidostas operators paziņojis, ka vulkāna intensīvās pelnu emisijas un nelabvēlīgā vēja virziena dēļ slēgta lidostas gaisa telpa. Sākotnēji lidojumus bija paredzēts apturēt tikai līdz svētdienas pusdienlaikam, tomēr vēlāk ierobežojumi pagarināti līdz 27. septembra plkst. 23.59.
Pasažieri aicināti nedoties uz lidostu, pirms nav pārbaudījuši sava reisa statusu pie aviokompānijas. Etnas pamošanās radītās problēmas neietekmē tikai Katāniju. Daudzi reisi novirzīti uz Komizo, Palermo un Trapāni lidostām, radot papildu noslodzi un sastrēgumus visā Sicīlijas gaisa satiksmē.
Situācija radījusi arī negaidītu problēmu – strauji pieaugušas atsevišķu aviobiļešu cenas. Organizācija “Acli Terra” ziņojusi par neparasti lielu cenu kāpumu lidojumiem uz Sicīliju un no tās. Kā viens no ekstrēmākajiem piemēriem minēts reiss no Veronas uz Palermo, kura biļetes cena sasniegusi aptuveni 1180 eiro. “Acli Terra” aicinājusi varasiestādes uzraudzīt cenu izmaiņas, lai dabas radītā ārkārtas situācija nekļūtu par papildu finansiālu slogu ceļotājiem.
Tikmēr transporta nozares arodbiedrības situāciju nodēvējušas par “pilnīgu haosu” un kritizējušas rīcības plāna trūkumu. Tās norāda, ka Etnas izvirdumi un ar tiem saistītie lidojumu traucējumi Sicīlijā vairs nav uzskatāmi par neparedzamu parādību, tāpēc nepieciešams pastāvīgs plāns, kā šādās situācijās organizēt gaisa satiksmi un pasažieru apkalpošanu.