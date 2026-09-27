Dombrovskis: Ukrainai paredzētos 100 miljardus eiro vajadzības gadījumā varētu izmantot arī aizsardzībai
Eiropas Komisijas (EK) priekšlikumā nākamajam Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžetam Ukrainai paredzēto atbalstu vajadzības gadījumā varētu izmantot arī aizsardzībai, sacīja ES ekonomikas un produktivitātes, īstenošanas un vienkāršošanas komisārs Valdis Dombrovskis (JV).
EK priekšlikumā atbalstam Ukrainai no 2028. gada iezīmēti līdz 100 miljardiem eiro. Dombrovskis skaidroja, ka, gatavojot priekšlikumu, lielāks uzsvars likts uz Ukrainas atjaunošanu. Viņš cer, ka līdzekļus pamatā varēs izmantot šim mērķim, tomēr vajadzības gadījumā tos varētu novirzīt arī aizsardzībai vai citām vajadzībām.
Pēc komisāra paustā, bloka plānotais finansējums būs jāpielāgo situācijai Ukrainā, jo patlaban ir grūti prognozēt tās vajadzības vairākus gadus uz priekšu. Viņš uzsvēra, ka 100 miljardi eiro ir EK priekšlikums, par kuru vēl jālemj ES dalībvalstīm un Eiropas Parlamentam.
Runājot par pašreizējo atbalstu, Dombrovskis norādīja, ka Ukrainai 2026. un 2027. gadam paredzēts 90 miljardu eiro ES aizdevums. No tā šogad Ukrainai pieejami 45 miljardi eiro, bet nākamgad paredzēti vēl 45 miljardi eiro. Šogad no šī aizdevuma Ukrainai izmaksāti gandrīz 15 miljardi eiro.
Viņš skaidroja, ka aizsardzības atbalsta saņemšanai Ukrainai nav jāizpilda tādi reformu nosacījumi kā vispārējā budžeta atbalsta saņemšanai. Aizsardzības finansējumam ir prasības, piemēram, par iegādājamajām sistēmām un finanšu kontroli. Savukārt, lai pilnā apmērā saņemtu budžeta atbalsta maksājumus, Ukrainai vēl jāveic darbs reformu nosacījumu izpildē.
Dombrovskis sacīja, ka ES ir gatava palīdzēt Ukrainai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams. Viņaprāt, Ukraina ir apliecinājusi gatavību pamieram bez iepriekšējiem nosacījumiem, savukārt Krievijas pusē nopietna gatavība iesaistīties miera procesā nav redzama un tā ir pastiprinājusi uzbrukumus Ukrainai.
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Eirokomisārs atzīmēja, ka pašreizējo 90 miljardu eiro aizdevumu ES finansē, aizņemoties finanšu tirgos. Ukrainai aizdevums būtu jāatmaksā, kad Krievija samaksās reparācijas. Dombrovskis skaidroja, ka gadījumā, ja Krievija reparācijas nemaksās, ES ir rezervējusi tiesības izmantot imobilizētos Krievijas aktīvus šī aizdevuma atmaksai.