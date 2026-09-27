“Krievija gatavo kaut ko lielu.” Eiropā pieaug bažas par Putina nākamo soli pret NATO
Eiropas drošības dienesti un militārie eksperti pēdējās nedēļās arvien rūpīgāk vēro pazīmes, kas varētu liecināt par Krievijas gatavošanos jaunai eskalācijai pret NATO valstīm. Tomēr vērtējumi būtiski atšķiras – kamēr daļa ekspertu brīdina par iespējamu ierobežotu militāru provokāciju jau tuvāko mēnešu laikā, citi uzsver, ka pašlaik nav pazīmju, kas liecinātu par gatavošanos tiešam uzbrukumam aliansei.
Bažas pastiprinājis jaunākais Dānijas Aizsardzības izlūkošanas dienesta novērtējums. Tajā secināts, ka tuvākajos mēnešos Krievija, visticamāk, pastiprinās hibrīdkaru pret NATO un Rietumiem. Dienests norāda, ka pastāv zems, taču pieaugošs risks, ka Krievija varētu īstenot ierobežotu militāru uzbrukumu vienai vai vairākām NATO valstīm, kas robežojas ar Krieviju.
Viens no iespējamiem scenārijiem varētu būt atsevišķs trieciens ar tālas darbības ieročiem pa infrastruktūru, kas tiek izmantota Ukrainas atbalstam. Krievija šādā gadījumā varētu apgalvot, ka ierocis NATO teritorijā nonācis Ukrainas elektroniskās karadarbības dēļ, vai arī mēģināt sarīkot tā dēvētā “viltus karoga” operāciju.
Vienlaikus Dānijas izlūkdienests uzsver, ka pilna mēroga Krievijas iebrukums kādā NATO valstī joprojām tiek uzskatīts par maz ticamu. Šāda operācija prasītu ievērojamu spēku koncentrēšanu un sagatavošanos, kam būtu nepieciešami vismaz vairāki mēneši.
Bažas skaļi paudis arī Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Uzstājoties Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas nedēļas laikā, viņš paziņoja, ka Polija no vairākiem avotiem saņemot informāciju, ka Krievija šogad gatavojot “kaut ko lielu”. Konkrētākus pierādījumus vai iespējamo operācijas veidu ministrs publiski neatklāja.
Spriedzi Eiropā vairo arī virkne pēdējā laikā notikušu incidentu.
Vācijas valdība septembrī oficiāli paziņoja, ka Krievija, pēc tās drošības dienestu secinājumiem, bijusi atbildīga par augustā notikušo mēģinājumu sarīkot dronu uzbrukumu Leipcigas/Halles lidostā. Vācijas amatpersonas to raksturoja kā hibrīduzbrukumu un daļu no plašākas Krievijas aktivitātes Eiropā. Maskava apsūdzības noliegusi.
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Militārie analītiķi pieļauj, ka iespējamās Krievijas provokācijas mērķis nebūtu sākt ilgstošu karu ar visu NATO, bet gan pārbaudīt alianses politisko vienotību. Londonas domnīcas “Royal United Services Institute” pētnieks Džastins Bronks norādījis, ka Krievijai izdevīgāks varētu būt salīdzinoši neliels incidents, kas nepārprotami skartu NATO teritoriju, bet vienlaikus radītu strīdus starp sabiedrotajiem par to, vai un cik militāri uz to reaģēt.
Tieši šādu situāciju īpaši sarežģītu NATO līguma 5. pants, kas paredz, ka bruņots uzbrukums vienai dalībvalstij tiek uzskatīts par uzbrukumu visām.
Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs pēdējās dienās norādījis, ka diskusijā par Krievijas draudiem nevajadzētu koncentrēties tikai uz klasisku militāru iebrukumu. Viņš uzsvēris, ka dažāda veida provokācijas, sabotāža un NATO reakcijas pārbaudīšana jau notiek. Rinkēvičs vienlaikus atzinis, ka sarežģītākais jautājums ir robeža, pēc kuras hibrīduzbrukums kļūst par tādu uzbrukumu, kas varētu izraisīt NATO 5. panta piemērošanu. Savukārt raķešu trieciens, pēc viņa teiktā, būtu daudz nepārprotamāks gadījums.
Tomēr ne visi Eiropas drošības eksperti uzskata, ka militārs uzbrukums NATO ir gaidāms tuvākajā laikā.
Igaunijas Iekšlietu ministrijas kanclers Tarmo Mīlics šonedēļ aicināja “samazināt baiļu temperatūru”, norādot, ka Igaunijas izlūkdienestu un sabiedroto rīcībā pašlaik nav pazīmju, kas liecinātu par Krievijas nodomu militāri uzbrukt kādai NATO valstij.
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“Nav nekā tāda, kas kaut mazākajā mērā apstiprinātu apgalvojumus, ka Krievija pašlaik vēlētos ar militāru spēku uzbrukt kādai NATO valstij šajā reģionā,” viņš norādīja. Vienlaikus Mīlics uzsvēra, ka Krievija joprojām ir ilgtermiņa stratēģisks drauds Eiropai un turpina mēģinājumus destabilizēt Rietumvalstis.
Arī Baltijas valstu amatpersonas norādījušas, ka pie Krievijas robežām pašlaik netiek novērota tāda karaspēka koncentrācija, kāda būtu nepieciešama plaša mēroga iebrukumam.
Krievijas diktators Vladimirs Putins savukārt noliedz, ka Maskava gatavotos agresijai pret NATO, un apsūdz Rietumvalstis spriedzes veicināšanā. Krievija līdzīgi noliedza plānus iebrukt Ukrainā arī pirms 2022. gada 24. februāra pilna mēroga iebrukuma, tādēļ vairāki Eiropas drošības dienesti pašreizējos signālus uztver pastiprināti piesardzīgi.