Anglijā pie militārās bāzes nopietns incidents – aizturēti vairāki cilvēki saistībā ar sprāgstvielām
Foto: Reuters / Scanpix
Lielbritānijā policija evakuējusi ēkas netālu no ASV izmantotas gaisa spēku bāzes.
Pasaulē

Anglijā pie militārās bāzes nopietns incidents - aizturēti vairāki cilvēki saistībā ar sprāgstvielām

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv/LETA

Seko Jauns.lv Google

Policija Anglijas rietumos evakuējusi vairākas ēkas netālu no gaisa spēku bāzes, ko izmanto ASV, un aizturējusi vairākas personas, kas tiek turētas aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar sprāgstvielām.

Anglijā pie militārās bāzes nopietns incidents – a...

Policija notikušo vērtē kā nopietnu incidentu. Armijas sprāgstvielu neitralizēšanas eksperti "pašlaik pārbauda vairākus transportlīdzekļus", paziņoja Glosteršīras policija.

Velfordas ciems, kur evakuētas ēkas, atrodas blakus Lielbritānijas Karalisko gaisa spēku (RAF) Ferfordas bāzei, ko izmanto arī ASV Gaisa spēki.

Tēmas

LielbritānijaASV Gaisa spēkiASV

Citi šobrīd lasa