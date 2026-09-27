Lielbritānijā policija evakuējusi ēkas netālu no ASV izmantotas gaisa spēku bāzes.
Pasaulē
Šodien 12:25
Anglijā pie militārās bāzes nopietns incidents - aizturēti vairāki cilvēki saistībā ar sprāgstvielām
Policija Anglijas rietumos evakuējusi vairākas ēkas netālu no gaisa spēku bāzes, ko izmanto ASV, un aizturējusi vairākas personas, kas tiek turētas aizdomās par noziegumiem, kas saistīti ar sprāgstvielām.
Policija notikušo vērtē kā nopietnu incidentu. Armijas sprāgstvielu neitralizēšanas eksperti "pašlaik pārbauda vairākus transportlīdzekļus", paziņoja Glosteršīras policija.
Velfordas ciems, kur evakuētas ēkas, atrodas blakus Lielbritānijas Karalisko gaisa spēku (RAF) Ferfordas bāzei, ko izmanto arī ASV Gaisa spēki.