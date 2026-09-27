“Robeža ir pārkāpta.” Vācijas ārlietu ministrs pēc tikšanās ar Lavrovu nāk klajā ar stingru vēstījumu
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls, kurš sestdien Ņujorkā ANO Ģenerālās asamblejas gaitā tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, pēc tikšanās pavēstīja, ka Krievijas delegācijā neredzēja vēlmi atteikties no turpmākas situācijas eskalācijas.
Tā bija pirmā Vācijas un Krievijas ārlietu ministru tikšanās kopš 2022. gada 18. janvāra, kad Maskavā ieradās toreizējā Vācijas ārlietu ministre Annalēna Bērboka.
Vādefuls tikšanās laikā aicināja Krieviju atteikties no eskalācijas ceļa, atsaucoties uz ministra izteikumiem telekanālā ZDF, ziņoja Vācijas izdevums "Deutsche Welle".
Ministrs atklāja, ka norādījis Krievijas delegācijai, ka tādas darbības kā mēģinājums veikt sabotāžu, izmantojot dronus Leipcigas lidostā, ir nepieņemamas. Vādefuls teica, ka ir skaidri licis saprast Lavrovam, ka "robeža ir pārkāpta, mēs sagaidām, ka kaut kas tāds vairs neatkārtosies, un mēs esam gatavi reaģēt jebkurā brīdī".
Tajā pašā laikā Vācijas ārlietu ministrs apliecināja, ka nav risinājis nekādas sarunas ar Lavrovu par Ukrainas nākotni. Ministrs uzsvēra, ka ar to nodarbojas vienīgi paši ukraiņi.
"Starp mūsu valdību nostājām patiešām pastāv principiālas atšķirības, par kurām arī ir jārunā. Aukstā kara laikā viedokļu apmaiņa un kontakti starp pusēm nekad netika pārtraukti. Un es uzskatīju par pareizu tieši tagad mēģināt atrast pirmo iespēju šādam dialogam," sacīja Vādefuls.
Viņš atklāja, ka sarunā brīdinājis Lavrovu, ka Berlīne turpinās atbalstīt Ukrainu un saglabās ekonomisko spiedienu uz Krieviju. "Šis atbalsts ir absolūti nelokāms, un tagad Krievijai ir jāsēžas pie sarunu galda. Šim karam, kas atņem neskaitāmas dzīvības, tostarp arī krievu dzīvības, bet pirmkārt - Ukrainas civiliedzīvotāju dzīvības, nav nekāda attaisnojuma," teica Vādefuls. Tomēr viņš atzina, ka Krievijas delegācijā nav saskatījis gatavību ieklausīties viņa aicinājumā sākt sarunas par kara beigšanu.
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"Visiem tiem, kuri turpina teikt, ka Vācijai ir jāved sarunas, ka Vācijai ir jārunā ar Krieviju, es tagad saku - mēs to darām. Un, diemžēl, Krievija pagaidām neizrāda gatavību ieņemt konstruktīvu sarunu pozīciju," paziņoja Vācijas ārlietu ministrs.
Krievijas propagandas aģentūra TASS ziņoja, ka tikšanās ilga nedaudz vairāk nekā 20 minūtes, un tajā tika apspriestas "divpusējās attiecības un situācija saistībā ar Ukrainu". Krievijas Ārlietu ministrijas preses sekretāre Marija Zaharova paziņoja, ka tikšanās notika pēc Vācijas lūguma.