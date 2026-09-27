“Vai jūs sadzirdējāt brīdinājumu?” Nepālas premjers nāk klajā ar skarbu vēstījumu pēc katastrofas, kurā pazuda arī 33 cilvēki no Latvijas
Nepālas premjerministrs Balendra Šahs postošos augusta plūdus, kuros dzīvību zaudējuši vismaz 1453 cilvēki, nodēvējis par “brīdinājumu pasaulei” un aicinājis starptautisko sabiedrību daudz aktīvāk rīkoties klimata pārmaiņu ierobežošanā. Katastrofa tieši skārusi arī Latviju – pēc tās joprojām bezvēsts pazuduši 33 Latvijas valstspiederīgie.
Uzrunājot ANO Ģenerālās asamblejas 81. sesiju Ņujorkā, Šahs uzsvēra, ka 26. augustā notikusī katastrofa nav bijusi tikai Nepālas traģēdija. “Vai jūs patiešām esat sadzirdējuši šo brīdinājumu?” pasaules līderiem jautāja Nepālas premjers.
Viņš pārmeta politiķiem, ka klimata pārmaiņu radītie riski ir zināmi jau ilgstoši, tomēr brīdinājumi nav pārvērsti pietiekami ātrā un apjomīgā rīcībā, kas pasargātu visvairāk apdraudētos cilvēkus.
26. augustā Nepālas ziemeļus un Ķīnas Tibetas pierobežu skāra milzīga dubļu, klinšu un ūdens masa. Katastrofu izraisīja ledāja sabrukums. Saskaņā ar Nepālas katastrofu pārvaldības iestāžu datiem bojā gājuši vismaz 1453 cilvēki, vēl aptuveni 5500 joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, bet 13 795 cilvēki izglābti. Postījumu epicentrā atradās arī ceļotāji no Latvijas. Divas Latvijas ceļotāju grupas tobrīd bija Nepālas un Ķīnas pierobežā, dodoties svētceļojumā uz Kailaša kalnu. Latvijas Ārlietu ministrijas jaunākā publiskotā informācija liecina, ka 33 Latvijas valstspiederīgo liktenis joprojām nav noskaidrots.
Latvijas Valsts policija pazudušo cilvēku tuvinieku DNS paraugus ar Interpola starpniecību nosūtījusi Nepālai un Ķīnai, lai tie varētu tikt izmantoti cilvēku identificēšanā. Latvijas amatpersonas turpina sadarboties gan ar Nepālas, gan Ķīnas institūcijām. Pēc katastrofas Latvija Nepālai piešķīrusi arī 100 000 eiro humāno palīdzību plūdu un zemes nogruvumu seku mazināšanai.
Tikmēr zinātnieki norāda, ka katastrofu nav iespējams skaidrot ar vienu atsevišķu ekstrēmu laikapstākļu parādību. “World Weather Attribution” pētnieki to raksturojuši kā vairāku faktoru kombināciju, kuru veicinājusi ilgstoša sasilšana, ledāju atkāpšanās, mūžīgā sasaluma kušana un kalnu ģeoloģiskā nestabilitāte.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Postošā katastrofa Nepālā 26.08.2026
Nepālā un blakus esošajā Tibetas reģionā notika katastrofāla dabas traģēdija, kad milzīgs ledāja gabals no tūkstošiem metru augstuma iegāzās upē, ...
Šahs ANO uzsvēra, ka Nepāla rada mazāk nekā 0,1% no pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijām, tomēr klimata pārmaiņu sekas valstij kļūst arvien postošākas. “Mūsu ledāji atkāpjas, kalnu nogāzes kļūst nestabilas, upes – arvien neprognozējamākas, un katra liela katastrofa draud iznīcināt gadiem panākto attīstību,” sacīja Nepālas premjers.
Viņš aicinājis izveidot īpašu Himalaju klimata noturības mehānismu, kurā sadarbotos Nepāla, Indija un Ķīna. Valstis varētu apmainīties ar satelītu datiem un speciālistu zināšanām, kopīgi uzraudzīt ledāju ezerus un uzlabot agrīnās brīdināšanas sistēmas.
Nepālas valdība sākotnēji aplēsusi katastrofas radītos zaudējumus aptuveni piecu miljardu ASV dolāru apmērā. Valsts lūgusi 20 miljonus dolāru no ANO zaudējumu un kaitējuma fonda, bet ASV šonedēļ apsolījušas vēl 31 miljonu dolāru atjaunošanas darbiem.